Neil Diamond se abrió y contó cómo es vivir con Parkinson: “Estuve en negación”

En 2018, el cantante Neil Diamond reveló que había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, lo que le dio un vuelco radical a su vida, ya que tuvo que ponerle fin a todas sus giras musicales. Este fin de semana, habló sobre lo complicado que fue para él aceptar el diagnóstico médico. En su reaparición, destacó que este es un proceso en el que todavía trabaja y que hace apenas unas semanas logró encontrar la calma, tranquilidad y aceptación.

Diamond, de 82 años, habló en Sunday Morning, donde se sinceró sobre su constante lucha para aceptar que vive con esta enfermedad. “Estuve en negación durante el primer año o dos, cuando el médico me dijo qué era, simplemente no estaba listo para aceptarlo”, compartió para al programa de CBS News. El compositor también evocó cuáles fueron sus palabras al recibir el diagnóstico: “Oh, está bien, te veré, ya sabes, cuando quieras verme. Tengo trabajo que hacer, así que nos vemos luego”.

Neil Diamond no se presenta en los escenarios desde hace cinco años Instagram/neildiamond

El intérprete señaló que hace apenas unas semanas dio un paso adelante: “Esto es lo que tengo que aceptar, y estoy dispuesto a hacerlo. Esta es la mano que Dios me ha dado y tengo que aprovecharla al máximo, y así lo soy”. Diamond dice que en medio del huracán pudo encontrar la calma. “Las cosas se han vuelto muy tranquilas, tan tranquilas como este estudio de grabación (el Archangel Studio en Los Ángeles, donde realizaron la entrevista) y me gusta (...). Soy más fácil con la gente. Soy más fácil conmigo mismo”.

Su historia de vida llegó a Broadway

Desde hace casi cinco años, el también productor se retiró de las giras musicales, lo que ha limitado sus presentaciones en público. Sin embargo, hay momentos en los que aparece y sorprende a sus fanáticos, así sucedió durante el estreno de “A Beautiful Noise”, un musical basado en su vida que llegó a Broadway el 4 de diciembre del año pasado. Haber asistido a esta inauguración fue “como un sueño hecho realidad, absolutamente maravilloso”, describió.

Sin embargo, el intérprete tuvo sentimientos encontrados, ya que tenía miedo de ser mostrado tal y como es ante la audiencia. “Fue todo bastante difícil. Estaba un poco avergonzado. Me sentí halagado y me asusté. Ser descubierto es lo más aterrador que puedes esperar, porque todos tenemos una fachada. No soy una gran estrella, soy solo yo.”

Neil Diamond aseguró que hace apenas unas semanas encontró tranquilidad en su vida, tras el diagnóstico de Parkinson Instagram/neildiamond

¿Qué es la enfermedad de Parkinson?

La enfermedad de Parkinson es un trastorno cerebral que provoca movimientos involuntarios o incontrolables, tales como temblores, rigidez y dificultad con el equilibrio y la coordinación, explica el National Insitute on Aging (NIH por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Este trastorno comienza con síntomas graduales que empeoran con el tiempo. Las complicaciones inician cuando las personas presentan dificultades para caminar y hablar. También surgen cambios mentales y de comportamiento, como problemas para dormir, depresión, problemas en la memoria y fatiga.

¿Qué provoca la enfermedad de Parkinson y cuáles son los síntomas?

La enfermedad aparece cuando las células nerviosas en los ganglios basales, un área del cerebro que controla el movimiento, se deterioran o mueren. Estas células nerviosas, también conocidas como neuronas, producen la dopamina, que con el Parkinson disminuye, lo que provoca los problemas de movimiento. Los científicos aún no saben qué causa la muerte de las neuronas.

Algunos casos de esta enfermedad suelen ser hereditarios, otros se atribuyen a variantes genéticas específicas. Muchos investigadores creen que el Parkinson es el resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales, como la exposición a toxinas. Está comprobado científicamente que afecta más a los hombres que a las mujeres.

El Parkinson tiene cuatro síntomas principales:

Temblor en manos, brazos, piernas, mandíbula o cabeza

en manos, brazos, piernas, mandíbula o cabeza Rigidez muscular, el músculo permanece contraído durante mucho tiempo

el músculo permanece contraído durante mucho tiempo Lentitud de movimiento

Deterioro del equilibrio y la coordinación, que puede provocar caídas

Otros síntomas pueden incluir:

Depresión y otros cambios emocionales

y otros cambios emocionales Dificultad para tragar, masticar y hablar

Problemas urinarios o estreñimiento

Problemas de la piel

LA NACION