Michael J. Fox habló con crudeza del avance del Parkinson en su cuerpo: “Mi condición empeoró”

Recordado por su personaje de Marty McFly en la memorable saga Volver al futuro, Michael J. Fox habló sobre cómo ha enfrentado las dificultades del Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada cuando apenas tenía 29 años y comenzaba a vivir la experiencia de ser una celebridad global.

“Fue como si un camión te pasara encima”, reconoció en 1998, cuando ya habían pasado 7 años del diagnóstico. Poco después anunció su primer retiro de la profesión, aunque siempre se mantuvo activo con papeles un poco más pequeños o prestando su voz a diferentes personajes.

Michael J. Fox y la actriz Tracy Pollan están juntos desde 1988 y formaron una familia @realmichaeljfox - @realmichaeljfox

En 2020 publicó su libro de memorias titulado No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality (que podría ser traducido como “No hay tiempo como el futuro. La mortalidad, según un optimista”).

Durante la promoción de libro reconoció que, aunque las cosas podían cambiar en cualquier momento, ya no se sentía en condiciones para memorizar guiones y trabajar por largas horas en la exigente industria del espectáculo por lo que sentía que era momento de un segundo retiro. El anuncio llegó después de haber trabajado en más de 60 producciones entre cine y televisión.

En su más reciente entrevista con la revista People habló sobre cómo, aunque se mantiene con el sello optimista que lo caracteriza, la enfermedad lo ha afectado. “Mi condición empeoró”, dijo sobre su estado de salud en el último año.

“Me rompí la mejilla, luego la mano, luego el hombro, me pusieron un hombro de reemplazo y me rompí el brazo (derecho), luego me rompí el codo. Tengo 61 años y lo siento un poco más”, agregó sobre lo que vivió en 2021. La publicación señala que tras la cirugía por una mano rota, a Michael le costó encontrar estabilidad al caminar y sufrió caídas que le dejaron esas otras lesiones.

El actor canadiense reconoce que el Parkinson lo ha hecho pasar por periodos de enojo, pero no por eso deja de valorar a quienes lo ayudan día con día: “Siempre pienso en los asistentes que trabajan conmigo. Y a menudo les digo: ‘Diga lo que diga, imagínense que dije ‘por favor’ al principio y ‘gracias’ al final’”.

Michael J. Fox tiene 61 años y trata de mantenerse positivo ante las circunstancias que le presenta la vida: “La misión que siempre me encomiendo es: ‘No te caigas’. Entonces, lo que sea que funcione para que eso no suceda, ya sea un andador o una silla de ruedas, un bastón, un tipo con un cinturón alrededor de mi cintura agarrándome, lo usaré”, dijo en la entrevista para People.

Es por ello que encuentra motivación en lo que podrían parecer pequeños avances, pero son pasos significativos, como hace unos días cuando se reunió en Nueva York con el actor Christopher Lloyd, su gran compañero de Volver al futuro, y pudo caminar sin ayuda.

Tracy Pollan ha sido el gran apoyo y compañía en la vida de Michael J. Fox a través de las complicaciones por el parkinson @realmichaeljfox - @realmichaeljfox

Su esposa, la actriz Tracy Pollan, ha estado con él en todo este proceso, al igual que sus cuatro hijos, y pese a las dificultades que Michael enfrenta, ella asegura que es “una de las personas más amables que he conocido”.

Michael J. Fox declaró que vivir con Parkinson “ha sido una lucha, pero estoy feliz” y espera que otras personas que pasan por dificultades también puedan encontrar la felicidad a pesar de todo.

