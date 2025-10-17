Desde noviembre: cómo anotarse para acceder a planes de seguro médico público asequibles en Nevada
Las inscripciones comenzarán el primer día del mes 11 y la cobertura estará activa a partir del 1° de enero de 2026
Se estima que en 2026 el precio de los seguros médicos aumentará más del 20% en Nevada. Por esa razón, los residentes del estado podrían estar interesados en alternativas que reduzcan el impacto de ese incremento en sus cuentas bancarias. Una de ellas son los nuevos planes Battle Born State Plans (BBSP), los cuales contarán con primas reducidas.
Cuáles son los Battle Born State Plans
Los BBSP son planes de salud que fueron creados para reducir las primas de los seguros médicos, es decir, los pagos que se realizan cada mes o año para mantener la póliza del seguro y no perder los beneficios de su cobertura.
La disminución de primas de los seguros de salud se estableció en 2021, cuando se ampliaron los criterios presentes en la Affordable Care Act (Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio; ACA, por sus siglas en inglés), de acuerdo con el medio local Carson Now.
El gobierno de Estados Unidos explicó en el sitio HealthCare.gov que la ACA tiene tres objetivos principales:
- Hacer que los seguros médicos sean más accesibles para más personas, sobre todo con la entrega de subsidios a los hogares de bajos recursos.
- Ampliar la cobertura de Medicaid para que llegue a todos los adultos que perciban ingresos inferiores al 138% del nivel federal de pobreza.
- Apoyar métodos de atención médica que reduzcan los costos de los servicios de salud.
Los planes BBSP fueron creados en concordancia con la ACA para que más residentes de Nevada puedan acceder a un seguro médico de alta calidad a un menor costo, aseguró Nevada Health Link. Esta organización es la única que presenta en conjunto todas las opciones de seguros de salud que existen en el estado.
Cuáles son los beneficios de un plan BBSP
La mayor diferencia entre los planes BBSP y otros seguros está en que están obligados a ofrecer primas más baratas. Carson Now detalló que el estado sancionará y multará a las aseguradoras que no cumplan con las reducciones establecidas en la ley de Nevada.
Nevada Health Link declaró que los beneficios de los planes BBSP son:
- Menos gastos para todos los niveles de ingresos.
- Más opciones accesibles para las personas que viven en zonas rurales.
- Cobertura integral que incluye las 10 prestaciones sanitarias esenciales (una de ellas señala que a ninguna persona se le negará la cobertura si tiene una condición preexistente y tampoco se le cobrará más por ello).
- Los planes serán brindados por aseguradoras de confianza.
El medio local KLAS 8 News Now informó que el precio de los seguros de salud en Nevada podría subir un 24% en promedio a partir de 2026.
“Como los subsidios federales y su alcance a futuro son inciertos en este momento, el impacto real en los gastos variará de persona a persona. Algunos consumidores podrían tener variables adicionales que evaluar según sus ingresos familiares y el plan seleccionado”, le explicó la División de Seguros de Nevada a KLAS 8 News Now.
Cómo inscribirse a los planes BBSP
Los interesados solo podrán contratar los planes BBSP a través del sitio web de Nevada Health Link. Las inscripciones se abrirán el 1 de noviembre de 2025 y la cobertura comenzará el 1 de enero de 2026, como informó la organización.
Al ingresar a la página de Nevada Health Link, se deberá llenar el formulario de la evaluación previa, donde se pedirán los siguientes datos:
- Código postal.
- Fechas de nacimiento de todas las personas que viven en el hogar.
- Ingresos anuales estimados.
La plataforma seleccionará los planes disponibles según las características declaradas en la evaluación. Los residentes de Nevada podrán comparar sus opciones e inscribirse en ese mismo momento en la alternativa que más les convenga.
Nevada Health Link señaló que las personas que ya están inscritas en un seguro médico a través de su plataforma podrán cambiarse a un plan BBSP sin problemas, si así lo desean.
