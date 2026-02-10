Buenas noticias para mexicanos: consulado de Las Vegas dará comida gratis y tacos en esta fecha de febrero

El Consulado de México en Las Vegas anunció una jornada de apoyo comunitario que incluye la entrega gratuita de alimentos y tacos para los asistentes. El evento se llevará a cabo durante la segunda semana de febrero de 2026 y la iniciativa busca brindar un alivio directo a la comunidad que más lo necesita.

Consulado de Las Vegas entregará despensas y tacos en febrero

El Consulado de México en Las Vegas, en un esfuerzo conjunto con las organizaciones La Planta y Tacotarian, invita a la comunidad mexicana a una jornada especial de apoyo social y entrega de alimentos. Esta se llevará a cabo el próximo jueves 12 de febrero de 2026 a partir de las 10 hs, en el 823 S 6th St, según las redes sociales del consulado.

En la jornada se entregarán alimentos y tacos gratis para crear un ambiente alegre y de solidaridad (Instagram/@consulmexlv)

Durante este evento, se realizará la entrega de despensas de alimentos básicos para las primeras 200 personas que lleguen al lugar. Para amenizar la mañana, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo y de una degustación gratuita de tacos, lo que creará un ambiente festivo y de solidaridad para todos los connacionales y residentes.

Servicios que brindará el Consulado de México en Las Vegas durante febrero

El Consulado de México en Las Vegas compartió en su página web oficial la agenda de actividades prevista para febrero de 2026, donde detalla las jornadas que se llevarán adelante durante todo el mes. Estos programas tienen lugar en la sede consular y entre ellos se encuentran:

La entrega de alimentos en el Consulado de México en Las Vegas se realizará a partir de las 10 hs, en la sede de la entidad (Instagram/@consulmexlv)

Martes 10: North Las Vegas Police brindará asistencia y orientación de manera segura y confidencial a las 9 h. En la misma sede, pero una hora después (10 h), se realizará una Jornada de Salud .

brindará asistencia y orientación de manera segura y confidencial a las 9 h. En la misma sede, pero una hora después (10 h), se realizará una . Miércoles 11 : Habitat for Humanity dará clases de finanzas a las 10 h. Los participantes se deben inscribir previamente por QR.

: dará clases de finanzas a las 10 h. Los participantes se deben inscribir previamente por QR. Jueves 12 : a las 11 hs, Metro Police brindará asistencia y orientación de manera segura y confidencial.

: a las brindará asistencia y orientación de manera segura y confidencial. Viernes 13 : a las 8 hs, Safenest ofrecerá refugio y asistencia para personas víctimas de violencia doméstica. Además, habrá abogados que brindarán asesoría en temas migratorios.

: a las ofrecerá refugio y asistencia para personas víctimas de violencia doméstica. Además, habrá abogados que brindarán asesoría en temas migratorios. Martes 17: a las 9 hs, se llevarán a cabo servicios sociales para la comunidad a cargo de Chicanos por la causa. A las 10.30 hs, la abogada Adriana Pereyra brindará asesoría en temas migratorios.

se llevarán a cabo servicios sociales para la comunidad a cargo de Chicanos por la causa. A las 10.30 hs, la abogada brindará asesoría en temas migratorios. Miércoles 18: a las 8 hs, habrá una charla para la prevención de delitos; a las 11 hs, Employ NV realizará una orientación para buscar trabajo; y en el mismo horario, Workers Compensation brindará orientación sobre salarios no pagados.

El Consulado de México en Las Vegas ofrecerá diferentes jornadas de apoyo para la comunidad durante todo el mes de febrero (Instagram/@consulmexlv)

Jueves 19 : Metro Police ofrecerá asistencia y orientación segura y confidencial, a las 11 hs.

: ofrecerá asistencia y orientación segura y confidencial, a las 11 hs. Viernes 20: a las 8 hs, Safenest ofrecerá refugio y asistencia para personas víctimas de violencia doméstica. Además, habrá abogados que brindarán asesoría en temas migratorios.

a las ofrecerá refugio y asistencia para personas víctimas de violencia doméstica. Además, habrá abogados que brindarán asesoría en temas migratorios. Sábado 21: a las 9 hs, se llevará a cabo una jornada de taxes (VITA ) para la ayuda en preparación de impuestos (incluye código QR).

a las 9 hs, se llevará a cabo una ) para la ayuda en preparación de impuestos (incluye código QR). Lunes 23 : a las 9 hs, se realizarán exámenes de la vista gratuitos.

: se realizarán gratuitos. Martes 24 : a las 9 y a las 11 hs, Immigrant Home Foundation y DWED Educación para adultos brindarán orientación en temas educativos, respectivamente.

: a las 9 y a las 11 hs, Immigrant Home Foundation y DWED Educación para adultos brindarán orientación en temas educativos, respectivamente. Miércoles 25 : a las 11 hs, Nevada Treasure brindará información sobre becas; y Jerez Law brindará asesoría en negligencia médica.

: a las 11 hs, Nevada Treasure brindará información sobre becas; y brindará asesoría en negligencia médica. Jueves 26: Metro Police ofrecerá asistencia y orientación segura y confidencial, a las 8.30 hs.

ofrecerá asistencia y orientación segura y confidencial, a las 8.30 hs. Viernes 27: a las 8 hs, Safenest ofrecerá refugio y asistencia para personas víctimas de violencia doméstica. Además, habrá abogados que brindarán asesoría en temas migratorios.

Para obtener más información sobre los programas, se aconseja acercarse a la sede, llamar al teléfono +1 702-477-2700 o visitar sus redes sociales.