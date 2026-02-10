Atención Las Vegas: horarios y requisitos para la jornada de salud visual gratuita de este martes 10 de febrero

El Consulado de México en Las Vegas, Nevada, compartió los detalles de su Jornada de Salud, la cual ofrece servicios gratuitos como exámenes de la vista. Se trata de un servicio dirigido a sus connacionales que viven en EE.UU. y cumplen con los requisitos.

Consulado de México en Las Vegas tendrá exámenes de vista gratis

La Jornada de Salud más cercana, que incluye exámenes de la vista gratuitos, tendrá lugar el martes 10 de febrero, de acuerdo con el Consulado de México en Las Vegas.

Las Jornadas de Salud del Consulado de Las Vegas son para mexicanos, con servicios gratis o a bajo costo (Facebook/Consulado de México en Las Vegas)

Para poder acceder a los servicios de salud preventiva es necesario presentarse en 823 S 6th St, Las Vegas, a partir de las 10.00 (hora local).

La Ventanilla de Salud del Consulado de México en Las Vegas, a través de su programa REACH, operará durante todo febrero y actualizará las fechas durante los próximos días a través de sus redes sociales.

Los días 11 y 12 de febrero también se realizarán exámenes de la vista gratuitos en el Doolittle Community Center (1950 J St, Las Vegas), a través del programa Ruta de la Salud.

El horario de atención será de 10.00 hs a 13.00 hs y, aunque no se requiere cita, la atención se brinda por orden de llegada. Además, algunos de los servicios gratuitos se ofrecen a personas de cualquier nacionalidad.

Los exámenes de la vista del Consulado de Las Vegas son gratis y tendrán lugar en diferentes fechas de febrero de 2026 (Pexels/Karolina Grabowska)

El viernes 13 de febrero también se llevará a cabo una jornada de salud que, además de las evaluaciones visuales, ofrecerá servicios como: consultas médicas, vacunas, revisiones dentales, información sobre mamografías, pruebas de VIH y asesoría en seguros médicos.

Otros servicios de salud en el consulado de Las Vegas

Algunos otros servicios de la Ventanilla de Salud del Consulado de México en Las Vegas, según su sitio web, son:

Servicios de salud preventiva.

Orientación y consejería en temas como alimentación saludable, actividad física, obesidad, diabetes, salud de la mujer y salud infantil, salud mental, prevención de adicciones, salud sexual, entre otras.

Detección oportuna y canalización ante enfermedades.

Recomendación y referencia a servicios de salud en clínicas comunitarias.

Índice de masa corporal.

Exámenes de la vista.

Mamografías.

Niveles de colesterol.

Glucosa.

Jornadas mensuales de salud.

Información sobre seguros médicos para mexicanos residentes en el estado de Nevada.

La atención es segura, confidencial, gratuita y en español, sin importar el estatus migratorio del solicitante.

Los horarios disponibles son de lunes a viernes, de 9.00 hs a 13.00 hs, y los medios de contacto son el teléfono 702-477-2755, el correo info@reachlv.org o el sitio web www.reachlv.org.

Además de los exámenes gratis de la vista, también se ofrecen otros servicios de salud, como vacunaciones y pruebas de VIH (Pexels/Ksenia Chernaya)

Dónde está el Consulado General de México en Las Vegas

La dirección del Consulado de México en la Capital Mundial del Entretenimiento es 823 South 6th Street, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, de acuerdo con el sitio web.

En sus oficinas se pueden realizar trámites de pasaporte mexicano, matrículas consulares y credenciales para votar o INE de lunes a viernes en un horario de 8.00 hs a 14.00 hs.

El Consulado de México en Las Vegas ofrece servicios de salud, expedición de documentos y protección consular (Aquintero82)

Asimismo, las autoridades consulares ponen a disposición de sus connacionales el trámite de documentos de registro civil, menaje de casa, cartillas militares y copias de actas de nacimiento de México. También ofrecen servicios para actos notariales, visas a extranjeros y atención en asuntos de protección.

Los servicios disponibles en el consulado de Las Vegas también se encuentran en otras oficinas de Estados Unidos, ya que México cuenta con la red consular más extensa del mundo en un solo país.

Dicha red comprende la Embajada en Washington D.C. y su sección consular, además de 52 consulados distribuidos en otros estados.

Estas sedes, además de la emisión de documentos, implementan programas en beneficio de sus connacionales, como los consulados sobre ruedas, que se trasladan a diferentes ciudades con horarios flexibles y atención en fines de semana.