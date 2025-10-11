Seguro Social en EE.UU.: cuáles son los estados donde los jubilados recibirán mayores aumentos en 2026

Cada año, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) publica el ajuste por costo de vida (COLA). Este reporte establece cuánto dinero recibirán los jubilados y otros beneficiarios del Seguro Social en sus pagos mensuales. Aunque el anuncio del COLA correspondiente para 2026 se retrasó, es posible saber cuáles serán los estados que percibirán los mayores incrementos.

Los estados donde los jubilados recibirán mayores aumentos en 2026

Reuters informó que el anuncio del COLA que revelará los aumentos para 2026 se retrasó y será publicado después del 15 de octubre de 2025. Aunque todavía no están disponibles los datos oficiales, The Senior Citizens League (la organización de adultos mayores más grande del país) estimó que el incremento será del 2.7%.

Expertos sostienen que Nueva Jersey se mantendrá como el estado que percibe los mayores depósitos mensuales (Unsplash/Saketh)

Al considerar que el valor medio de un depósito mensual del Seguro Social es de US$2008, un incremento del 2.7% sería de US$54. Con ello alcanzaría un total de US$2062, de acuerdo con el organismo.

Como demostró el Suplemento Estadístico Anual 2025 de la SSA, la cantidad media de dinero que reciben los beneficiarios es distinta en cada estado.

Esa cifra varía por una combinación de factores, como la cantidad de años trabajados por habitante y la edad en la que decidieron jubilarse.

Al considerar que el aumento será proporcional con el dinero que ya recibe cada persona, esto quiere decir que los diez estados que percibirán los mayores aumentos en 2026 serán los mismos que ya reciben los depósitos más altos del país.

De acuerdo con el Suplemento Estadístico Anual 2025 y los respectivos valores medios de los beneficios mensuales de este año, dichos estados son:

Nueva Jersey (US$2172)

(US$2172) Connecticut (US$2159)

(US$2159) Delaware (US$2139)

(US$2139) New Hampshire (US$2121)

(US$2121) Maryland (US$2084)

(US$2084) Michigan (US$2067)

(US$2067) Washington (US$2061)

(US$2061) Minnesota (US$2053)

(US$2053) Massachusetts (US$2021)

(US$2021) Indiana (US$2016)

Cómo la SSA decide de cuánto será el aumento de los beneficios

Como explicó Reuters, octubre es el mes cuando la SSA revela cuánto incrementarán los pagos mensuales que le brindan a las personas inscritas en alguno de sus programas de asistencia.

El valor de los beneficios cambia cada año para que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas a pesar de la inflación (Pexels/Clem Onojeghuo)

El aumento se establece gracias al COLA, el cual toma en consideración el Índice de Precios al Consumidor (CPI) para definir una cantidad de dinero que contrarreste la inflación.

Es decir, que la agencia de gobierno determina cuánto dinero le depositará a los beneficiarios de acuerdo con el precio de los gastos básicos (como alimentos y pagos de servicios).

El índice específico que la SSA utiliza como base para calcular el aumento es el Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers (índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos).

Para establecer el aumento que se impondrá en 2026, la SSA necesita los datos del tercer cuarto de 2024 hasta el tercer cuarto de 2025, según Reuters.

Por qué se atrasó la publicación del COLA

La información del CPI que necesita la SSA para calcular los beneficios de 2026 es publicada en el reporte de septiembre de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). La cuestión está en que ese documento todavía no se ha publicado y la BLS reveló que podría divulgarse hasta el 15 de octubre o después, como reportó CNBC.

La página oficial de la Casa Blanca actualmente muestra un conteo con el tiempo que ha durado el cierre de gobierno (The White House)

Este retraso se debe al cierre del gobierno de Estados Unidos, que inició el 1° de octubre. Según consignó BBC, durante un cierre como este, varios servicios gubernamentales quedan suspendidos de forma temporal.

El cierre de gobierno surgió por una disputa entre los partidos Demócrata y Republicano. Los representantes de ambos partidos no alcanzaron un acuerdo sobre un proyecto de ley que financiaría los servicios gubernamentales a partir de octubre de este año en adelante.

De acuerdo con el medio, los miembros del Partido Demócrata estuvieron en contra de que la administración actual recortara el presupuesto de las agencias de salud, entre otras medidas que consideraron perjudiciales para la población.