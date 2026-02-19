Giro en Nevada: quién es el abogado bipartidista elegido por Donald Trump para ser el nuevo fiscal federal

Luego de meses con una autoridad interina, cuya permanencia suscitó diversas críticas y batallas legales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer su candidato para el cargo de fiscal general de Nevada. George Kelesis, un abogado bipartidista con más de 40 años de experiencia, deberá ser confirmado por el Senado antes de asumir la posición.

Quién es George Kelesis, el candidato de Trump para fiscal federal de Nevada

Nacido en Las Vegas en 1956, Kelesis comenzó su carrera en la abogacía en los inicios de la década de 1980. Tras graduarse con honores de la Facultad de Derecho McGeorge y obtener su Maestría en Derecho Tributario de la Universidad de Nueva York, regresó a su ciudad natal, desde donde ejerció la profesión durante los últimos 45 años.

Socio de la firma Cook & Kelesis, el abogado ha presidido la Comisión Tributaria de Nevada desde 2023, y tiene una larga trayectoria. En su carrera profesional se desempeñó en varios ámbitos, principalmente en derecho tributario, con experiencias en transacciones corporativas y comerciales y constitución de empresas.

En su rol como presidente de la comisión tributaria del estado, Kelesis tiene la obligación de presentar informes financieros anuales. El último fue el mes pasado, y allí enumeró seis negocios afiliados, todos relacionados con su firma.

Junto con su trabajo legal, el abogado también es profesor adjunto en la UNLV y la Facultad de Derecho Boyd. Además, participó en la creación de entidades sin fines de lucro que brindan apoyo esencial al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas y al Departamento de Bomberos y Rescate de la ciudad.

Su nominación llega en un momento clave para el estado, ya que la fiscal interina, Sigal Chattah, vio bloqueada su nominación por sus afiliaciones al Partido Republicano.

Las donaciones políticas de George Kelesis, el nominado por Trump

Uno de los factores clave es su vínculo con ambos partidos. Según datos federales, citados por Nevada Independent, actualmente está registrado como no partidista y ha donado a funcionarios de ambos partidos principales.

Trump nominó al abogado bipartidista en medio de la polémica que rodea a la actual fiscal general interina de Nevada Alex Brandon - AP

La contribución económica más reciente del abogado se remonta a 2023, cuando donó 500 dólares para la campaña del concejal de la ciudad de Las Vegas, Brian Knudsen. Si bien se trata de un cargo no partidista, Knudsen está registrado como demócrata. Otras donaciones incluyen:

A nivel federal: US$1000 para la campaña presidencial de George W. Bush en 2000 y US$1400 para la candidatura al Senado de Cortez Masto en 2015.

en 2000 y en 2015. US$5000 a Chattah y Lombardo en 2021 (se postulaban para fiscal general y gobernador) por parte de su bufete de abogados.

(se postulaban para fiscal general y gobernador) por parte de su bufete de abogados. US$250 a la entonces candidata al Senado estatal Nicole Cannizzaro (demócrata por Las Vegas) en 2016, por parte de su firma.

(demócrata por Las Vegas) en 2016, por parte de su firma. Tres donaciones de US$5000 cada una en 2021 a Lombardo, al entonces candidato a sheriff del condado de Clark, Kevin McMahill, y al fiscal de distrito del condado de Clark, el demócrata Steven Wolfson. El dinero lo entregó Lollipop LLC, que comparte domicilio con su firma de abogados y antes figuraba en los formularios de su declaración financiera personal.

En caso de ser aprobado por el Senado, Kelesis se convertiría en el principal fiscal federal de Nevada.

Por qué Trump reemplazó a Sigal Chattah como fiscal federal en Nevada

La nominación de Trump llega en medio de la polémica que rodea a Chattah. La abogada, una aliada del presidente que anteriormente se postuló para fiscal general del estado, nunca tuvo audiencia en el Senado. Este es un requisito para permanecer en el cargo de forma permanente.

La fiscal general interina de Nevada, Sigal Chattah, deberá abandonar el cargo debido a su estrecho vínculo con Trump @chattah4nevada

En septiembre, un juez federal dictaminó que Chattah fue nombrada ilegalmente para el puesto interino. El fallo quedó en suspenso a la espera de la apelación. A su vez, dos senadores demócratas prometieron bloquear su posible nominación, por lo que su permanencia enfrentaba diversos desafíos legales.

El mandato de 210 días de Chattah como fiscal federal interina expiraba este mes. No obstante, podría mantenerse en el cargo mientras se decide el futuro de la nominación de Kelesis.