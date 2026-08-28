Es oficial: el 15 de septiembre cambia la permanencia en EE.UU. para estudiantes con visa F-1

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó una regla final que modifica las condiciones de permanencia de determinadas categorías de no inmigrantes. Para los estudiantes con visa F-1, el cambio central consiste en abandonar el mecanismo de “Duration of Status” (D/S), que actualmente permite mantener la permanencia mientras se cumplan las condiciones del programa académico.

Visa F-1: cómo cambian los plazos de permanencia y el formulario I-94

La norma establece que desde el 15 de septiembre, el esquema de D/S dejaría de aplicarse y sería reemplazado por períodos de admisión con una fecha de vencimiento específica registrada en el formulario I-94. Con el nuevo sistema, los estudiantes F-1 serían admitidos por el tiempo correspondiente a su programa académico, pero con un límite inicial de cuatro años.

Noticias del DHS: la demanda que busca frenar la nueva regla migratoria que limita las visas de estudiantes en EE.UU.

Los estudiantes cuya carrera o investigación requiera una permanencia más prolongada tendrían que gestionar una extensión de estadía ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

El procedimiento requeriría presentar el formulario I-539, abonar las tarifas correspondientes y, si Uscis lo requiere, proporcionar datos biométricos o asistir a una entrevista. Otra alternativa sería abandonar el país norteamericano y solicitar una nueva admisión en un puerto de entrada, donde se establecería una nueva fecha en el I-94.

El cambio también alcanzaría a las visas J-1 de intercambio y a las visas I destinadas a representantes de medios extranjeros. Para las categorías I, la permanencia quedaría vinculada a la actividad específica, con un máximo de 240 días, mientras que determinados periodistas de China continental tendrían un límite de 90 días.

Si el estudiante viaja al extranjero durante este periodo de transición, a su regreso se le emitirá un Formulario I-94 con una fecha fija de admisión determinada X (antes Twitter) @USEmbassyMEX

Visa F-1 y D/S: qué pasa con los estudiantes que ya están en EE.UU.

La regulación contempla un período de transición para las personas que ya se encuentren en EE.UU. bajo el sistema D/S cuando la nueva normativa entre en vigor. Los estudiantes F-1 que mantengan su estatus podrían continuar bajo ese régimen hasta la fecha indicada en su programa académico o hasta cuatro años después de la entrada en vigor de la regla, según cuál de los dos momentos llegue primero.

Los visitantes J-1 también tendrían una transición de hasta cuatro años, con las condiciones específicas aplicables a esa categoría. Por otro lado, el régimen transitorio tendría una consecuencia relevante para quienes viajen al extranjero.

Si una persona que todavía conserva el D/S sale de EE.UU. durante ese período, al regresar ya no conservaría automáticamente esa modalidad. Las autoridades migratorias establecerían una nueva fecha de admisión mediante el formulario I-94.

El DHS detalla la implementación de una nueva normativa diseñada para limitar el tiempo de estancia de los portadores de visas F, J e I Imagen creada con IA

Visa F-1: la demanda federal que busca frenar la nueva regla del DHS

Una acción judicial presentada el 18 de agosto busca impedir que la regla comience a aplicarse el 15 de septiembre. La coalición sostuvo que el DHS excedió sus atribuciones y que la elaboración de la norma no cumplió con los requisitos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo. También cuestionó la evaluación que realizó el gobierno sobre las consecuencias económicas y académicas de reemplazar el D/S.

“Poner fin a la duración del estatus e imponer nuevas limitaciones a la toma de decisiones académicas es una solución que busca un problema”, señaló en un comunicado Fanta Aw, directora ejecutiva y CEO de la Association of International Educators (Nafsa), una de las organizaciones demandantes. “Tras revisar detenidamente la norma final y el daño generalizado que causará a nuestro interés nacional, resulta evidente que es necesario y justificado iniciar un litigio”, agregó.

Los demandantes señalan que un límite de cuatro años no se ajusta a determinados programas, especialmente los doctorados de investigación, que pueden requerir más tiempo. Según los datos incorporados al recurso legal, un doctorado de investigación demanda en promedio 5,7 años, mientras que algunas áreas como física e ingeniería pueden superar los seis años.

Además del proceso judicial, según el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), la nueva regulación está sometida a una revisión del Congreso debido a su clasificación como una regla mayor. Ese procedimiento podría derivar en modificaciones o en un cambio de la fecha prevista para su implementación.