La cruda revelación de Robert F. Kennedy Jr. en una entrevista: “Aspiraba cocaína sobre la tapa de un inodoro”

WASHINGTON.– “Aspiraba cocaína sobre la tapa de un inodoro”, dijo el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., al recordar este jueves sus décadas de recuperación del alcoholismo y la drogadicción en una entrevista en el podcast This Past Weekend, conducido por Theo Von. La confesión se volvió rápidamente viral en redes sociales.

Kennedy Jr., responsable de la política sanitaria de la principal potencia mundial, recordó que compartía con Von un programa de recuperación de sus respectivas adicciones en Los Ángeles y explicó que, cuando las reuniones fueron suspendidas durante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, formaron un grupo “pirata” para seguir encontrándose.

“No le tengo miedo a ningún germen. Solía ​​aspirar cocaína de los asientos del inodoro”, reveló Kennedy, durante la conversación.

“Esta enfermedad sí podría matarme”, dijo, en referencia las adicciones que, según relató, superó “hace 43 años”.

“Si no me ocupo, es malo para mí. Eso implica ir a reuniones todos los días. Era una cuestión de supervivencia. Y también está la oportunidad de ayudar a otros alcohólicos, que es el ingrediente secreto de esas reuniones”, detalló.

Kennedy Jr. integra el gabinete de Donald Trump y, desde que asumió el cargo, impulsó un plan para cuestionar el consenso científico en torno a las vacunas y al tratamiento de enfermedades como el autismo, además de promover una agenda en favor de la alimentación y los hábitos saludables que recibió respaldo transversal en distintos sectores de la sociedad.

Durante la pandemia de Covid-19 construyó su perfil público como escéptico de las vacunas y difundió afirmaciones desacreditadas, entre ellas la supuesta relación entre la vacunación y el autismo infantil.

Von, por su parte, es podcaster y comediante, además de una de las voces más influyentes de la llamada “machósfera”, la constelación de podcasts de conversaciones extensas que resultaron claves en la reelección de Trump.

Repercusiones

La organización Protect Our Care, que promueve el acceso a la salud en Estados Unidos, pidió la renuncia de Kennedy Jr. tras la entrevista. En un comunicado, lo calificó como “la persona más peligrosa, superada por el cargo e inadecuada que jamás haya estado al frente de una agencia federal tan importante, con poder de vida o muerte”. Brad Woodhouse, presidente de la entidad, resumió su postura en una sola palabra: “Renuncie”.

Las declaraciones también generaron críticas en redes sociales. Malcolm Kenyatta, legislador demócrata por Pensilvania, escribió en X: “Por alguna razón no confío en este hombre en materia de salud pública”.

Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del American Immigration Council, señaló lo que consideró un doble estándar frente a la adicción. “Un recordatorio: la administración Trump llama a los inmigrantes que cayeron en la drogadicción ‘lo peor de lo peor’, criminales, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde sus problemas de adicción”, escribió.

Una vida marcada por la adicción

Kennedy Jr. habló en otras ocasiones de su pasado con las drogas, que comenzó tras el asesinato de su padre, Robert F. Kennedy, ex fiscal general, senador e ícono liberal, en junio de 1968 en Los Ángeles, California.

Fue arrestado en dos oportunidades por delitos vinculados con estupefacientes: en 1970 por posesión de cannabis y en 1983 por posesión de heroína. Él mismo atribuye esta última detención a haber sido el punto de inflexión que lo llevó a dejar las drogas.

Sus amigos y colaboradores cercanos sostienen que muchas de sus decisiones —incluidos episodios de adicción temprana y sus inmersiones en teorías conspirativas— pueden entenderse como un intento por estar a la altura del legado de su padre.

La pandemia de Covid-19 amplificó su proyección pública y consolidó su perfil como una voz crítica del gobierno federal y de las farmacéuticas, postura que más tarde trasladó a su incursión electoral. Ese recorrido incluyó la difusión de afirmaciones desacreditadas sobre vacunas, cuestionamientos reiterados al gobierno federal y una candidatura presidencial que inició dentro del Partido Demócrata y luego continuó como independiente, antes de acercarse al entorno de Trump.

Finalmente, Trump lo atrajo a su círculo para consolidar su base de seguidores, y Kennedy sostuvo ante sus aliados que esa era su mejor oportunidad de lograr un cambio real.

