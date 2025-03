Así es el masivo centro de detención que el ICE reserva para inmigrantes en Nueva Jersey

En busca de un refuerzo en el operativo de detenciones masivas de inmigrantes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció a finales de febrero que reabrirá el centro de detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey. Con capacidad para 1000 camas, esta instalación de arrestos será la primera en abrir de la nueva administración de Donald Trump y la más grande de la Costa Este.

El ICE amplía su capacidad de detención en Nueva Jersey

El centro de detención de Delaney Hall se encuentra en la avenida Doremus. Se encuentra a solo tres kilómetros del Aeropuerto Internacional de Newark, desde donde trasladarán a los migrantes detenidos. Es seis veces más grande que la única otra instalación del ICE en Nueva Jersey, ubicada en Elizabeth.

Ubicado a 3 km del aeropuerto de Newark, el centro agilizará deportaciones, según el ICE, que no ha confirmado fecha exacta de apertura pero la califica de "inminente" New Jersey Monitor

De acuerdo con testimonios recopilados por El País, las personas piensan que se trata de una cárcel por su aspecto. “Es lo que la construcción parece desde afuera, bordeada por grandes estructuras de alambre, como inmensas jaulas para crías de pollos”, describen. Asimismo, advierten que se localiza en un barrio cargado de inmigrantes.

La reapertura de Delaney Hall es parte de un contrato de 15 años y 1000 millones de dólares con la empresa privada GEO Group, que gestionará el centro. La compañía planea abrirlo entre abril y junio de este año. Sin embargo, el ICE no anunció una fecha específica para la reapertura, pero indicó que será “inminente”, de acuerdo a NBC New York.

En un comunicado oficial, Caleb Vitello, antiguo director de la agencia migratoria, éxplicó que esta ubicación facilitará la logística y agilizará el procesamiento de detenidos. Y también señaló que la reapertura responde a la orden del gobierno de Trump de “arrestar, detener y deportar” inmigrantes indocumentados.

Nuevo centro de detención en Nueva Jersey: oposición de activistas y autoridades locales

La reapertura de Delaney Hall generó fuerte rechazo de activistas y autoridades locales. El alcalde de Newark, Ras Baraka, se pronunció en contra y aseguró que este centro de detención “no es bienvenido aquí”, de acuerdo a News 12 New Jersey. Añadió que la instalación no cuenta con las inspecciones ni permisos necesarios para operar.

Organizaciones advierten que aumentará el miedo en comunidades migrantes, ya que el centro operaría bajo el mandato de Trump de "detener y deportar" indocumentados X (@ACLUNJ)

“Este es un esquema para violar los derechos de las personas”, afirmó el alcalde. Por su parte, algunas organizaciones defensoras de inmigrantes advirtieron que la apertura del centro de detención aumentará el temor entre las comunidades migrantes de Nueva Jersey.

La abogada de inmigración Franchesca Chabla advirtió que este tipo de centros incentiva “una mayor represión migratoria en el estado”.

Mientras que desde la organización Make The Road New Jersey, se trabaja en impulsar la aprobación de la Immigrant Trust Act, una ley que prohibiría a la policía local:

Compartir información con el ICE.

Realizar controles de identidad a inmigrantes en la vía pública.

El negocio de las detenciones del ICE: críticas al papel de las empresas privadas

Una de las principales polémicas del anuncio del ICE gira en torno al contrato con GEO Group, que desató críticas de organizaciones que denuncian el negocio de la detención de inmigrantes. Según el grupo New Jersey Policy Perspective, el acuerdo de 1000 millones de dólares “contradice los valores del estado” y pone en riesgo a miles de residentes que contribuyen a la economía y cultura de Nueva Jersey.

Abogados denuncian que empresas como GEO Group y CoreCivic "lucran con detenciones", en un sistema que prioriza ganancias sobre derechos humanos X (@ajplus)

Por su parte, Chabla expresó su preocupación sobre el papel de GEO Group y otras empresas privadas, como CoreCivic en Elizabeth, que administran centros de detención con fines de lucro: “Están lucrando con la detención civil de miembros de nuestra comunidad aquí en Nueva Jersey”.

De acuerdo a la información de El País, este tipo de empresas ganan una media diaria de US$164,65 por cada cama destinada a un migrante. Mientras que un comunicado de la propia compañía precisa que se espera que el nuevo contrato de servicios de soporte genere más de US$60 millones en ingresos anualizados para ellos durante el primer año completo de operaciones.