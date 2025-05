Así se produjo el caos en un centro comercial de Nueva Jersey: el papel de TikTok e Instagram

Más de 300 jóvenes irrumpieron en el centro comercial Menlo Park en Nueva Jersey, Estados Unidos, convocados a través de Instagram y TikTok. Su encuentro terminó en una pelea masiva y las autoridades detuvieron a siete personas.

Qué pasó en el centro comercial de Nueva Jersey

En la noche de sábado 17 de mayo, cientos de jóvenes de todo el Estado Jardín acudieron al centro comercial del municipio de Edison, alrededor de las 19 hs y desataron una pelea.

Nueva Jersey: así fue como cientos de jóvenes irrumpieron en un centro comercial y siete personas fueron detenidas

Los videos que se hicieron virales en redes sociales muestran a grupos de adolescentes mientras corren por el patio de comida con gritos de fondo. Varios jóvenes huían de los oficiales e incluso algunas imágenes virales alcanzaron a mostrar parte de los arrestos.

El Departamento de Policía de Edison (EPD) fue notificado alrededor de las 20 hs por un policía municipal que se encontraba de servicio. Al llegar, las fuerzas lograron dispersar la multitud después de más de 30 minutos, según informó My Central Jersey

“No se confirmó la presencia de armas en el incidente y no hubo menores heridos en ese momento. Se notificó a los municipios vecinos y brindaron ayuda inmediata a Edison para dispersar a la multitud”, explicó el alcalde local Sam Joshi, en un comunicado en sus redes sociales.

El jefe de policía de Edison, Tom Bryan, anunció que durante las corridas de los jóvenes y personas que se encontraban en el lugar un oficial sufrió una fractura de tobillo.

Menlo park Nueva Jersey Map Quest

Si bien detuvieron siete menores de edad, ninguno de los arrestados era residente local. Uno de los jóvenes fue acusado de agresión con agravantes a un agente, mientras que otros seis enfrentan cargos por dispersar y alterar el orden público. Entre ellos, uno también tiene cargos por resistirse al arresto.

Debido a su edad, no se han revelado más detalles sobre la identidad o situación de los arrestados.

La reunión que desató la pelea fue convocada por TikTok

De acuerdo con Bryan, la masiva pelea comenzó por una publicación en TikTok que instaba a los jóvenes a irrumpir en el centro comercial en la noche del sábado. Si bien no es extraño encontrar grupos de jóvenes en los centros comerciales, esta fue la primera convocatoria en el shopping Parsonage Road.

La convocatoria había sido lanzada el martes 13 de mayo TikTok @spriteburnsmyinsides

La convocatoria fue impulsada por el usuario @jglizzy2bizzy, que tiene más de 11.000 seguidores en TikTok. “Si eres de Jersey pasa por el Menlo Mall el sábado a las 19″, pedía en un video que publicó el martes. La publicación logró alcanzar más de 10.000 me gusta y 166 mil visualizaciones.

La cuenta volvió a compartir la convocatoria el jueves, esa vez con la pregunta: “¿Qué pasaría si todos en Jersey vinieran al Menlo Mall el sábado?“.

Tras el incidente, algunas personas decidieron comentar en ambos videos lamentando lo ocurrido. “Mira lo que terminó pasando”, dijo un usuario sobre la reunión en el centro comercial.

El dueño de la cuenta dijo: “Puse todo un aviso en mis historias de Instagram diciendo que no peleen, no roben y no molesten a las personas en el shopping”.