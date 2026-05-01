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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaX/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 43 y 59 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 26%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos de lluvia.

El tiempo en la noche en Elizabeth

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 26%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos de lluvia

El pronóstico para el fin de semana en Elizabeth, New Jersey

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 25%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
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