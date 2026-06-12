Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 69 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 18%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Elizabeth
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 18%
- Pronóstico: ligera probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Elizabeth, New Jersey
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
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