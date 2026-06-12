Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 69 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Noroeste

: 7 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 18%

: 18% Pronóstico: ligera probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Elizabeth, New Jersey

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.