Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 54 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 58%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 5 a 9 mph, Este

: 5 a 9 mph, Este Probabilidad de precipitación : 58%

: 58% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Elizabeth, New Jersey

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 84%.

: 84%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.