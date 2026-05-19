Confirmado por Sherrill: el cambio oficial de horario en los bares de Nueva Jersey durante el Mundial 2026

Con motivo del Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, Nueva Jersey se prepara con una normativa especial para los bares. La gobernadora Mikie Sherrill anunció nuevas directrices que permiten a los municipios ajustar las normas de horario de venta de alcohol.

El mensaje de Sherrill sobre el cambio de horario en los bares de Nueva Jersey para el Mundial 2026

El próximo 11 de junio comenzará la Copa del Mundo, y en Nueva Jersey se celebrarán varios partidos, incluida la gran final de la competición. En este escenario, la oficina de Sherrill resaltó a través de un comunicado oficial la proclamación que notifica a los municipios del estado sobre la opción de ajustar las leyes de horario de venta de alcohol.

Mikie Sherrill sostuvo que el objetivo del ajuste de horarios de venta de alcohol es "que cada rincón en Nueva Jersey se beneficie del Mundial" @GovSherrillNJ

La normativa habilita a bares, restaurantes y establecimientos a que se adapten a los horarios de los partidos. “La Copa del Mundo es una oportunidad única en una generación para que la gente de todo nuestro estado se una, celebre y disfrute todo lo que lo hace especial”, expresó la gobernadora en el comunicado de prensa.

En ese sentido, Sherrill agregó que las nuevas directrices buscan “crear recuerdos que perdurarán toda la vida, unir a la gente y ayudar a los negocios de cada rincón del estado a ser parte de este momento histórico”.

Cómo funciona el cambio de horario en los bares de Nueva Jersey durante el Mundial 2026

Los cambios de horarios para la venta de alcohol durante el Mundial 2026 funcionan a través de un proceso de actualización de las ordenanzas locales, bajo la supervisión y guía del estado. Esto se desarrolla de la siguiente forma:

Libertad para efectuar ajustes temporales : los municipios tienen la autoridad para permitir modificaciones en las horas de operación de los bares y en las ordenanzas que regulan las horas de venta de alcohol.

: los municipios tienen la autoridad para permitir modificaciones en las horas de operación de los bares y en las ordenanzas que regulan las horas de venta de alcohol. Adaptación a zonas horarias : la principal autonomía otorgada es que los gobiernos locales pueden sincronizar estos horarios con los cronogramas de los partidos , los cuales ocurrirán en diversos husos horarios del mundo, con el fin de que los establecimientos abran en momentos del día no habituales.

: la principal autonomía otorgada es que los gobiernos locales pueden , los cuales ocurrirán en diversos husos horarios del mundo, con el fin de que los establecimientos abran en momentos del día no habituales. Fomento de la economía local : se anima explícitamente a los municipios a que utilicen esta libertad para aprovechar las oportunidades económicas que presenta el Mundial.

: se anima explícitamente a los municipios a que utilicen esta libertad para que presenta el Mundial. Responsabilidad compartida: aunque los gobiernos locales tienen flexibilidad, deben trabajar en conjunto con las fuerzas del orden y oficiales para asegurar que cualquier cambio mantenga la seguridad pública y promueva prácticas de consumo responsables.

El MetLife Stadium, en Nueva Jersey, será sede de ocho encuentros, incluida la final del torneo prevista para el 19 de julio Facebook MetLife Stadium

Los partidos del Mundial 2026 que se celebrarán en Nueva Jersey

En el marco de la máxima competición internacional entre selecciones de fútbol, el MetLife Stadium albergará cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final, uno de los octavos de final y la gran final de la competición:

Zona de grupos

Sábado 13 de junio de 2026, Partido 7 – Brasil vs. Marruecos - Grupo C - a las 18 hs. (hora del Este).

- Grupo C - a las 18 hs. (hora del Este). Martes 16 de junio de 2026, Partido 17 – Francia vs. Senegal – Grupo I - a las 15 hs. (hora del Este).

– Grupo I - a las 15 hs. (hora del Este). Lunes, 22 de junio de 2026, Partido 41 – Noruega vs. Senegal – Grupo I - a las 20 hs. (hora del Este).

– Grupo I - a las 20 hs. (hora del Este). Jueves, 25 de junio de 2026, Partido 56 – Ecuador vs. Alemania – Grupo E - a las 16 hs. (hora del Este).

– Grupo E - a las 16 hs. (hora del Este). Sábado, 27 de junio de 2026, Partido 67 – Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - a las 17 hs. (hora del Este).

Nueva York y Nueva Jersey serán sede en conjunto del Mundial 2026

Dieciseisavos de final

Martes, 30 de junio de 2026 Partido 77 – 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H

Octavos de final

Domingo, 5 de julio de 2026, Partido 91 – Ganador Partido 76 vs. Ganador Partido 78

Final

Domingo, 19 de julio de 2026, Partido 104 – Ganador Partido 101 vs. Ganador Partido 102

Ubicado en East Rutherford, el estadio tiene capacidad para 82.500 personas. Se inauguró en 2010 y suele acoger a los New York Jets y New York Giants de la NFL.