Furor por el Mundial 2026: la intersección de calles de Nueva Jersey que renombraron como Leo Messi Way
El municipio de Berkeley Heights homenajeó al capitán de la Selección argentina de cara a la Copa del Mundo
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En Berkeley Heights, una localidad situada en el condado de Union, Nueva Jersey, las autoridades modificaron una esquina de la Sherman Avenue en vísperas del inicio del Mundial 2026. De cara a la Copa del Mundo, se estableció el nombre de “Leo Messi Way” para una intersección de la avenida en homenaje al futbolista argentino.
Ubicación y detalles de la “Leo Messi Way” en Nueva Jersey
Según el sitio web oficial de la municipalidad, la señalización con el nombre del futbolista rosarino se localiza frente al restaurante Patria Station Café, establecimiento que tiene como propietaria a la argentina Carolina Zokalski. El proyecto, autorizado por la autoridad municipal, establece que el letrero permanecerá a lo largo del Mundial 2026.
La elección de este punto para el homenaje responde a la relación entre la comunidad y el jugador del Inter Miami en el marco del evento de fútbol. En su web oficial, Patria Station Cafe asegura tener un fuerte vínculo con la selección argentina, al punto de que ofrece platos en homenaje al futbolista y puntos de encuentro para ver los partidos.
“Tendremos la primera calle dedicada a Lionel Messi en todo EE.UU. El cambio de nuestra intersección ya fue aprobado y ahora llevará su nombre”, anunció el pasado viernes Zokalski en la cuenta de Instagram de su comercio.
La propietaria del local aseguró que “Messi representa mucho para los argentinos” y definió como “emocionante” el cambio temporal de la señalización.
La cercanía entre la Leo Messi Way y el MetLife Stadium que tendrá la final del Mundial 2026
Según la fuente oficial, el tramo de la Leo Messi Way está a una distancia de aproximadamente 40 kilómetros del MetLife Stadium. Este recinto, ubicado en East Rutherford, será el encargado de albergar la final de la Copa del Mundo el domingo 19 de julio.
La ubicación de la calle en Berkeley Heights permite una conexión con el centro de las actividades del torneo en Nueva Jersey. La presencia de la señal busca atraer la atención de las personas que visiten la zona por la cita mundialista.
Además del vínculo de la zona de Berkeley Heights con la selección argentina, Messi también construyó cercanía con el público estadounidense a partir de su llegada al Inter Miami en 2023.
Mientras se prepara para el Mundial 2026, el argentino alcanzó los 100 partidos con el equipo estadounidense, el tercero en su carrera luego de los pasos por Barcelona y Paris Saint-Germain.
Los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en Nueva Jersey
Además de la cita definitiva, los fanáticos que pasen por la Leo Messi Way también podrán acercarse al MetLife Stadium para seguir otros encuentros.
Este es el calendario completo, según el calendario oficial de la FIFA:
- Sábado 13 de junio de 2026: Brasil vs. Marruecos (Fase de Grupos, Grupo C)
- Martes 16 de junio de 2026: Francia vs. Senegal (Fase de Grupos, Grupo I)
- Lunes 22 de junio de 2026: Noruega vs. Senegal (Fase de Grupos, Grupo I)
- Jueves 25 de junio de 2026: Ecuador vs. Alemania (Fase de Grupos, Grupo E)
- Sábado 27 de junio de 2026: Panamá vs. Inglaterra (Fase de Grupos, Grupo L)
- Miércoles 1° de julio de 2026: 1I vs. 3C/D/F/G/H (Dieciseisavos de Final, Partido 77)
- Lunes 6 de julio de 2026: Ganador Partido 76 vs. Ganador Partido 78 (Octavos de Final, Partido 91)
- Domingo 19 de julio de 2026: Ganador Partido 101 vs. Ganador Partido 102 (Final, Partido 104)
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