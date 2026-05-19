Furor por el Mundial 2026: la intersección de calles de Nueva Jersey que renombraron como Leo Messi Way

En Berkeley Heights, una localidad situada en el condado de Union, Nueva Jersey, las autoridades modificaron una esquina de la Sherman Avenue en vísperas del inicio del Mundial 2026. De cara a la Copa del Mundo, se estableció el nombre de “Leo Messi Way” para una intersección de la avenida en homenaje al futbolista argentino.

Ubicación y detalles de la “Leo Messi Way” en Nueva Jersey

Según el sitio web oficial de la municipalidad, la señalización con el nombre del futbolista rosarino se localiza frente al restaurante Patria Station Café, establecimiento que tiene como propietaria a la argentina Carolina Zokalski. El proyecto, autorizado por la autoridad municipal, establece que el letrero permanecerá a lo largo del Mundial 2026.

Lionel Messi tendrá su calle en Nueva previo al Mundial 2026

La elección de este punto para el homenaje responde a la relación entre la comunidad y el jugador del Inter Miami en el marco del evento de fútbol. En su web oficial, Patria Station Cafe asegura tener un fuerte vínculo con la selección argentina, al punto de que ofrece platos en homenaje al futbolista y puntos de encuentro para ver los partidos.

“Tendremos la primera calle dedicada a Lionel Messi en todo EE.UU. El cambio de nuestra intersección ya fue aprobado y ahora llevará su nombre”, anunció el pasado viernes Zokalski en la cuenta de Instagram de su comercio.

La propietaria del local aseguró que “Messi representa mucho para los argentinos” y definió como “emocionante” el cambio temporal de la señalización.

La cercanía entre la Leo Messi Way y el MetLife Stadium que tendrá la final del Mundial 2026

Según la fuente oficial, el tramo de la Leo Messi Way está a una distancia de aproximadamente 40 kilómetros del MetLife Stadium. Este recinto, ubicado en East Rutherford, será el encargado de albergar la final de la Copa del Mundo el domingo 19 de julio.

La ubicación de la calle en Berkeley Heights permite una conexión con el centro de las actividades del torneo en Nueva Jersey. La presencia de la señal busca atraer la atención de las personas que visiten la zona por la cita mundialista.

Según la fuente oficial, el tramo de la Leo Messi Way está a una distancia de aproximadamente 40 kilómetros del MetLife Stadium Instagram/@fwc26nynj

Además del vínculo de la zona de Berkeley Heights con la selección argentina, Messi también construyó cercanía con el público estadounidense a partir de su llegada al Inter Miami en 2023.

Mientras se prepara para el Mundial 2026, el argentino alcanzó los 100 partidos con el equipo estadounidense, el tercero en su carrera luego de los pasos por Barcelona y Paris Saint-Germain.

Los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en Nueva Jersey

Además de la cita definitiva, los fanáticos que pasen por la Leo Messi Way también podrán acercarse al MetLife Stadium para seguir otros encuentros.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey albergará la final y otros partidos del Mundial 2026 Flickr/Gabriel Argudo Jr/Creative Commons

Este es el calendario completo, según el calendario oficial de la FIFA: