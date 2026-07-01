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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de julio
Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de julio X/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el miércoles 1 de julio la temperatura rondará entre 77 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Elizabeth

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 9 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 19%
  • Pronóstico: probabilidad leve de chubascos luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El miércoles 1 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.

El jueves 2 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 3 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

Independence Day 4 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El domingo 5 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El lunes 6 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El martes 7 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
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