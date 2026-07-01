Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de julio

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el miércoles 1 de julio la temperatura rondará entre 77 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 5 a 9 mph, Noreste

: 5 a 9 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 19%

: 19% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El miércoles 1 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El lunes 6 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El martes 7 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.