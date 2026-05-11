Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de mayo

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 11 de mayo la temperatura rondará entre 49 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad alta de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 57%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad alta de chaparrones.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 7 a 10 mph, Noroeste

: 7 a 10 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 57%

: 57% Pronóstico: probabilidad alta de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 54%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 91%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.