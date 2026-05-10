Brasil eligió su búnker para el Mundial 2026 en un estado latino de EE.UU.: dónde entrenará y cuándo debuta

El 11 de junio comenzará el Mundial de fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. En los últimos días, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció que Brasil será uno de los seleccionados que realizará su campamento base en el estado, donde destaca una gran presencia latina.

El estado “latino” de EE.UU. que servirá de búnker a Brasil para el Mundial 2026

La selección brasileña trabajará en el Centro de Entrenamiento Columbia Park, en Morristown, instalaciones de los NY Red Bulls de la MLS, y se alojará en el hotel The Ridge, en Basking Ridge.

El clima mundialista ya se empieza a respirar en Nueva Jersey y Nueva York, que en conjunto serán sede de varios partidos. El MetLife Stadium es uno de los estadios elegidos, y Brasil jugará partidos clave allí.

Brasil se prepara para el Mundial 2026

En este escenario, Sherrill anunció a través de X que The Pingry School, en Basking Ridge, será la sede del campamento base de Marruecos para la Copa Mundial de la FIFA 2026. “Al equipo de Marruecos se unirán Brasil, Haití y otros que establecerán sus campamentos en todo Nueva Jersey”, escribió.

Haití se concentrará en la Stockton University y Senegal, en la Rutgers University.

El mensaje de Sherrill sobre el mundial @GovSherrillNJ

Nueva Jersey es uno de los estados con fuerte presencia latina en EE.UU., ya que cuenta con más de dos millones de habitantes hispanos o latinos, según el Censo 2020. Las estimaciones más recientes de Census QuickFacts elevan esa proporción al 23,5% de la población estatal.

La gobernadora remarcó en ese sentido que la llegada de las selecciones llevará aficionados “que se quedarán, comprarán y comerán localmente”, por lo que beneficiarán económicamente a los residentes.

La selección de Brasil compartirá el grupo C en el Mundial 2026 con Marruecos, Escocia y Haití @brasil

El grupo de Brasil para el Mundial 2026

En la primera fase del Mundial 2026, Brasil enfrentará a los siguientes rivales dentro del grupo C:

Marruecos : fue la primera selección africana clasificada para esta competencia. Con siete participaciones, su mejor desempeño fue en Qatar 2022, cuando llegó a semifinales y perdió frente a la subcampeona Francia.

: fue la primera selección africana clasificada para esta competencia. Con siete participaciones, su mejor desempeño fue en Qatar 2022, cuando llegó a semifinales y perdió frente a la subcampeona Francia. Haití : regresa a la Copa Mundial después de su primera y única participación en 1974, cuando se quedó en la fase de grupos. El seleccionado se clasificó a esta edición tras quedar primero de un exigente grupo de la Concacaf.

: regresa a la Copa Mundial después de su primera y única participación en 1974, cuando se quedó en la fase de grupos. El seleccionado se clasificó a esta edición tras quedar primero de un exigente grupo de la Concacaf. Escocia: la selección europea regresa a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia. Con nueve participaciones totales, su mejor desempeño ocurrió en 1974, cuando generaba grandes expectativas, pero no logró pasar de la fase de grupos.

A diferencia de los conjuntos que componen su grupo, Brasil consiguió alzar el trofeo en cinco ocasiones. Instalado como el seleccionado más ganador de la historia, en su última participación llegó hasta cuartos de final, donde perdió frente a Croacia. En este torneo, debutará en el MetLife Stadium frente a Marruecos el sábado 13 de junio.

Luego, deberá medirse en Lincoln Financial Field de Filadelfia con Haití, el viernes 19 de junio. Para concluir su recorrido en la fase de grupos, la selección dirigida por Carlo Ancelotti enfrentará a Escocia el 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

El gol de Brasil en su último amistoso previo al Mundial 2026

Los partidos que se celebrarán en Nueva Jersey

Además del enfrentamiento entre Brasil y Marruecos, el MetLife Stadium de Nueva York y Nueva Jersey albergará otros cuatro partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final, uno de los octavos de final y la gran final de la competición:

Zona de grupos

Sábado 13 de junio de 2026, Partido 7 – Brasil vs. Marruecos - Grupo C - a las 18 hs. (hora del Este).

Martes 16 de junio de 2026, Partido 17 – Francia vs. Senegal – Grupo I - a las 15 hs. (hora del Este).

Lunes, 22 de junio de 2026, Partido 41 – Noruega vs. Senegal – Grupo I - a las 20 hs. (hora del Este).

Jueves, 25 de junio de 2026, Partido 56 – Ecuador vs. Alemania – Grupo E - a las 16 hs. (hora del Este).

Sábado, 27 de junio de 2026, Partido 67 – Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - a las 17 hs. (hora del Este).

Dieciseisavos de final

Martes, 30 de junio de 2026 Partido 77 – 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H

Octavos de final

Domingo, 5 de julio de 2026, Partido 91 – Ganador Partido 76 vs. Ganador Partido 78

Final

Domingo, 19 de julio de 2026, Partido 104 – Ganador Partido 101 vs. Ganador Partido 102

Ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, el estadio tiene capacidad para 82.500 personas. Se inauguró en 2010 y suele acoger a los New York Jets y New York Giants de la NFL.