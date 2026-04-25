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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de abril
Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de abril

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el sábado 25 de abril la temperatura rondará entre 43 y 50 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.

La probabilidad de precipitación de 83%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 15 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.

El tiempo en la noche en Elizabeth

  • Velocidad y dirección del viento: 9 a 15 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 83%
  • Pronóstico: lluvia

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El sábado 25 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 83%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 83%.

El domingo 26 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 81%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.

El lunes 27 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 28 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 60%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 48%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
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