Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el sábado 25 de abril la temperatura rondará entre 43 y 50 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.
La probabilidad de precipitación de 83%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 15 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.
El tiempo en la noche en Elizabeth
- Velocidad y dirección del viento: 9 a 15 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 83%
- Pronóstico: lluvia
El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey
El sábado 25 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 83%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 83%.
El domingo 26 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 81%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
El lunes 27 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El martes 28 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
El miércoles 29 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 48%.
El jueves 30 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.
El viernes 1 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
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