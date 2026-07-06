Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de julio

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 6 de julio la temperatura rondará entre 71 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.

La probabilidad de precipitación de 96%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 14 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 9 a 14 mph, Este

: 9 a 14 mph, Este Probabilidad de precipitación : 96%

: 96% Pronóstico: lluvia

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El lunes 6 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 96%.

: 96%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El martes 7 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones probables y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El miércoles 8 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El jueves 9 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.

El viernes 10 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El sábado 11 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.

El domingo 12 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.