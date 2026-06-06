Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de junio

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el sábado 6 de junio la temperatura rondará entre 70 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 25%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oeste

: 5 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 25%

: 25% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El lunes 8 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 9 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 10 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.

El jueves 11 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El viernes 12 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.