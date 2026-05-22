Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 55 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 76%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.
El tiempo en la noche en Jersey City
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 76%
- Pronóstico: chaparrones
El pronóstico para el fin de semana en Jersey City, New Jersey
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 59%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia y luego chaparrones. Probabilidad de precipitación: 99%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
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