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Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaX/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el sábado 30 de mayo la temperatura rondará entre 50 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Jersey City

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 10%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Jersey City, New Jersey

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
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