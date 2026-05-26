“Desgarrador”: El ICE bloqueó el ingreso de la gobernadora de Nueva Jersey a un centro de detención

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, denunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le impidió ingresar al centro de detención migratoria Delaney Hall, en Newark, en medio de protestas por las condiciones de los detenidos. La situación derivó en enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes.

Mikie Sherrill denuncia que el ICE le negó el acceso a Delaney Hall en Newark

Sherrill confirmó en su cuenta de X que intentó ingresar al centro de detención después de recibir denuncias sobre presuntas condiciones inseguras e inconstitucionales dentro de Delaney Hall.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal Mikie Sherrill cuestionó el hermetismo de las autoridades federales Sherrill en X

Según relató, familiares y organizaciones de apoyo a migrantes le transmitieron testimonios “desgarradores” sobre la situación de las personas alojadas allí.

“Las personas retenidas allí son padres, madres, hijos e hijas que merecen ser tratados con dignidad”, escribió la gobernadora. Luego cuestionó directamente la negativa del gobierno federal: “Mi solicitud para acceder a las instalaciones fue rechazada esta mañana, lo que genera aún más preguntas sobre qué están tratando de ocultar de la vista pública”.

La mandataria también aseguró que exigirá respuestas y prometió impulsar mecanismos de control sobre el accionar del organismo migratorio. Su publicación se conoció en medio de una protesta frente al edificio y mientras decenas de activistas reclamaban una investigación sobre las condiciones dentro del centro.

Delaney Hall: denuncias por comida, atención médica y presunta huelga de hambre

Según informó The New York Times, el conflicto comenzó a intensificarse el viernes, cuando un grupo de detenidos inició una huelga de hambre y laboral para denunciar presuntas irregularidades en el funcionamiento del centro. El establecimiento, con capacidad para 1000 personas, alberga a migrantes detenidos principalmente en Nueva York y otros puntos del noreste de Estados Unidos.

La gobernadora Sherrill pide a los vecinos que graben a los agentes y lo suban a una base de datos

Familiares y organizaciones denunciaron:

comida en mal estado;

atención médica insuficiente;

dificultades para acceder a medicamentos;

falta de información sobre el estado de salud de los detenidos;

temor a traslados repentinos a otras instalaciones.

Durante la protesta del lunes, Sherrill escuchó los reclamos de familiares que aseguraban no poder comunicarse con sus allegados. Entre ellas estaba Ángela Martínez, quien explicó que su primo Bolivar Bueno, de 65 años y con diabetes, permanecía retenido allí y la familia desconocía si recibía la medicación adecuada.

El DHS rechaza las acusaciones contra Delaney Hall y niega la huelga de hambre

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) rechazó todas las denuncias sobre las condiciones de detención y acusó a los dirigentes demócratas de Nueva Jersey de impulsar una campaña política contra el ICE.

En un comunicado difundido el 25 de mayo, el organismo sostuvo que los “políticos santuario” difundieron falsedades sobre Delaney Hall y el trabajo de las autoridades migratorias.

Antes del bloqueo, la gobernadora se reunió en las afueras del predio con familiares de los migrantes Sherrill en X

El texto menciona directamente a:

Mikie Sherrill

Cory Booker

Andy Kim

Rob Menendez

Nellie Pou

LaMonica McIver

Frank Pallone

Analilia Mejia

El DHS aseguró que los detenidos reciben tres comidas diarias, agua potable, ropa, artículos de higiene, duchas y acceso a teléfonos para comunicarse con abogados y familiares. Además, afirmó que nutricionistas certificados supervisan la alimentación dentro del centro.

La subsecretaria interina Lauren Bis sostuvo: “Esto no es más que un truco político de los políticos santuario de Nueva Jersey para conseguir atención y recaudar fondos”, opinó.

Bis, además, negó que exista una huelga de hambre y rechazó las denuncias de abusos o malas condiciones dentro de Delaney Hall. En paralelo, defendió la tarea del ICE y aseguró que los agentes trabajan para expulsar de las comunidades a “asesinos, violadores, pedófilos y narcotraficantes”.