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Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de mayo
Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de mayo

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el miércoles 20 de mayo la temperatura rondará entre 57 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 38%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jersey City

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 38%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El miércoles 20 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 79%.

El jueves 21 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.

El viernes 22 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 35%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 49%.

El sábado 23 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 76%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 59%.

El domingo 24 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 63%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.

Memorial Day 25 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.

El martes 26 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
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