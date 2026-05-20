Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el miércoles 20 de mayo la temperatura rondará entre 57 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 38%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Jersey City
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 38%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 79%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 49%.
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 59%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.
Memorial Day 25 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
El martes 26 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
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