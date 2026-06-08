Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de junio

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el lunes 8 de junio la temperatura rondará entre 58 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Jersey City



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Este

: 5 mph, Este Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El lunes 8 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El martes 9 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 10 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.

El jueves 11 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.

El viernes 12 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.