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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 71 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Newark

  • Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Newark, New Jersey

El sábado 13 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El domingo 14 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
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