Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 71 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para el fin de semana en Newark, New Jersey
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
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