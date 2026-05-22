LA NACION

Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaX/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 51 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 75%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Newark

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 10 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 75%
  • Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Newark, New Jersey

El sábado 23 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 75%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 86%.

El domingo 24 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 59%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
LA NACION
Más leídas
  1. Habló la madre del adolescente al que la vicedirectora le pateó el pupitre por mal comportamiento
    1

    Habló la madre del adolescente al que la vicedirectora le pateó el pupitre por mal comportamiento en el colegio

  2. Un aliado clave de Trump que estuvo con Santiago Caputo alertó sobre la “influencia maligna” de China en la Hidrovía
    2

    Un aliado clave de Trump que estuvo con Santiago Caputo alertó sobre la “influencia maligna” de China en la Hidrovía

  3. Chocó y mató a dos personas y le prohibieron manejar: el hijo de la víctima lo encontró al volante de un auto
    3

    Le prohibieron manejar por haber matado en la ruta a dos personas, pero el hijo de una de las víctimas lo encontró conduciendo

  4. Eduardo Duhalde reapareció para un homenaje, pero pasó un mal momento
    4

    Eduardo Duhalde reapareció para un homenaje, pero pasó un mal momento