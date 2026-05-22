Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 51 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 75%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 10 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 75%
- Pronóstico: chaparrones
El pronóstico para el fin de semana en Newark, New Jersey
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 86%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
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