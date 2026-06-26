Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 65 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 75%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Noreste

: 5 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 75%

: 75% Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Newark, New Jersey

El sábado 27 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El domingo 28 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.