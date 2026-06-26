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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaX/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 65 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 75%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Newark

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 75%
  • Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Newark, New Jersey

El sábado 27 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 75%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El domingo 28 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
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