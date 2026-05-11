Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de mayo

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el lunes 11 de mayo la temperatura rondará entre 46 y 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 84%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 9 mph, Norte

: 9 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 84%

: 84% Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 84%.

: 84%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 84%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 84%.

: 84%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 57%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.