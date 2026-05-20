Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el miércoles 20 de mayo la temperatura rondará entre 58 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 61%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 14 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 14 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 61%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 69%.
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 80%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 79%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 72%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
Memorial Day 25 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 49%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
El martes 26 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
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