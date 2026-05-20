LA NACION

Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de mayo
Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de mayo

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el miércoles 20 de mayo la temperatura rondará entre 58 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 61%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 14 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Newark

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 14 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 61%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El miércoles 20 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.

El jueves 21 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El viernes 22 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 69%.

El sábado 23 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 80%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 79%.

El domingo 24 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 72%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

Memorial Day 25 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 49%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.

El martes 26 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
LA NACION
Más leídas
  1. Revelaron las condiciones que Ancelotti le puso a Neymar para llevarlo al Mundial con Brasil
    1

    Revelaron las condiciones que Carlo Ancelotti le puso a Neymar para llevarlo al Mundial con Brasil

  2. El Servicio Penitenciario admite que no puede proteger a Uberti, el arrepentido clave contra Cristina Kirchner
    2

    Cuadernos de las coimas: el Servicio Penitenciario admite que no puede proteger a Uberti, el arrepentido clave contra Cristina Kirchner

  3. Enzo Fernández brilla en Chelsea, que espera DT, pero ya no puede clasificarse a la Champions League
    3

    Video: el golazo de Enzo Fernández para Chelsea en el partido ante Tottenham por la Premier League

  4. El Sanatorio Finochietto cerró su servicio de maternidad: dio de baja obstetricia y neonatología
    4

    El Sanatorio Finochietto cerró su servicio de maternidad: dio de baja obstetricia y neonatología