Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 6 de julio al 10 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el lunes 6 de julio la temperatura rondará entre 65 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.
La probabilidad de precipitación de 96%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 13 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 96%
- Pronóstico: lluvia
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El lunes 6 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 96%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 95%.
El martes 7 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 84%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 8 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El jueves 9 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
El viernes 10 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
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