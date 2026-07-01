Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de julio

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el miércoles 1 de julio la temperatura rondará entre 78 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sur

: 5 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 19%

: 19% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El miércoles 1 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El lunes 6 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El martes 7 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.