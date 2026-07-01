Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el miércoles 1 de julio la temperatura rondará entre 78 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 19%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 19%
- Pronóstico: probabilidad leve de chubascos luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey
El miércoles 1 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El jueves 2 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 3 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.
Independence Day 4 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
El domingo 5 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
El lunes 6 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
El martes 7 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
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