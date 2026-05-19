Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 73 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 14 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 3 a 14 mph, Suroeste

: 3 a 14 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 10%

: 10% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 53%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvias. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables lluvias. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 32%.