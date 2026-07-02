LA NACION

Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de julio
Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de julio

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el jueves 2 de julio la temperatura rondará entre 82 y 100 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Paterson

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 5%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El jueves 2 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 3 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

Independence Day 4 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El domingo 5 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El lunes 6 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El martes 7 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 8 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
LA NACION
Más leídas
  1. Morena Rial fue condenada a tres años de prisión y pidió su excarcelación
    1

    Morena Rial fue condenada a tres años de prisión y pidió su excarcelación

  2. Madonna presentó formalmente a Octavia, alguien fundamental en su vida
    2

    “Duermo con ella todas las noches”: Madonna presentó formalmente a Octavia, alguien fundamental en su vida

  3. Quién es la pareja rusa que se comprometió en la aguja del Empire State y fue detenida
    3

    Quiénes son Angela Nikolau e Ivan Beerkus, la pareja que se comprometió en la punta del Empire State y fue detenida

  4. Los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que prepara Milei
    4

    Milei prepara una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para revertir los cambios que el kirchnerismo implementó en 2012