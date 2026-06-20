Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 20 de junio la temperatura rondará entre 63 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 7%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 14 a 17 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 14 a 17 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 7%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
El lunes 22 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 94%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 94%.
El martes 23 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 24 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
El jueves 25 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
El viernes 26 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
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