Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de junio

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 20 de junio la temperatura rondará entre 63 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 a 17 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 14 a 17 mph, Oeste

: 14 a 17 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 7%

: 7% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 94%.

: 94%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 94%.

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 24 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El jueves 25 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El viernes 26 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.