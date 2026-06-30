Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de junio

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el martes 30 de junio la temperatura rondará entre 72 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 3 a 9 mph, Suroeste

: 3 a 9 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 10%

: 10% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El martes 30 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.

El miércoles 1 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El lunes 6 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.