Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de junio

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 66 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 26%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Noroeste

: 0 a 5 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 26%

: 26% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El sábado 27 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.

El domingo 28 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El lunes 29 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 30 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.

El miércoles 1 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.