Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 66 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 26%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Trenton
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 26%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey
El sábado 27 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.
El domingo 28 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El lunes 29 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El martes 30 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
El miércoles 1 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
El jueves 2 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El viernes 3 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
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