Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de mayo

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el jueves 7 de mayo la temperatura rondará entre 41 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 70%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Suroeste

: 5 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 70%

: 70% Pronóstico: probables chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 70%.

: 70%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 71%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 82%.

: 82%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 29%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 52%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 22%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 39%.