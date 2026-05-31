Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 1 de junio al 5 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el lunes 1 de junio la temperatura rondará entre 52 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 13%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Trenton
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 13%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey
El lunes 1 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El martes 2 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
El miércoles 3 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
El jueves 4 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 5 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
LA NACION
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