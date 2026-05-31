Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 1 de junio al 5 de junio

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el lunes 1 de junio la temperatura rondará entre 52 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 13%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Oeste

: 5 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 13%

: 13% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.