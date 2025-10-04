El parque temático en Nueva Jersey que vende sus réplicas de dinosaurios por cierre: cuánto cuestan

Field Station: Dinosaurs, el parque de atracciones de Leonia, Nueva Jersey, cerrará sus puertas en el mes de noviembre, luego de 14 años de actividad. Debido a esto, la empresa decidió poner a la venta sus enormes figuras al público en general, las cuales se pueden adquirir desde Marketplace de Facebook.

Field Station vende sus dinosaurios en Facebook ante su cierre en Nueva Jersey

El parque de dinosaurios de Nueva Jersey publicó en Facebook Marketplace una lista de gigantes jurásicos de tamaño real, incluido un Tyrannosaurus rex, mientras se prepara para cerrar sus puertas, informó New York Post.

El T. Rex es una de las figuras más consultadas por su llamativo porte (Facebook/Madrid Rex)

Guy Gsell, propietario de Field Station: Dinosaurs, afirmó que ha recibido numerosas llamadas de personas de todo Estados Unidos interesadas en uno de los 25 dinosaurios animatrónicos gigantescos distribuidos por el parque.

La venta de dinosaurios sigue disponible, ya que el fundador busca priorizar las instituciones públicas que puedan mantener las criaturas gigantes en exhibición.

Los anuncios incluyen descripciones sobre el estado de los dinosaurios, si tienen control remoto, altavoz y precio de venta. Un T. Rex de 39,37 pies (12 metros), se detalla como “ligeramente usado, muy querido” y tiene un precio de US$2700, según HuffPost.

El parque temático vende sus dinosaurios por cierre (Facebook/Madrid Rex)

Entre las figuras que continúan disponibles en Facebook se encuentran:

Apatosaurio de 22,86 metros por US$2860

de 22,86 metros por US$2860 Velociraptor con plumas a US$700

US$700 Stegosaurus (incluye caja de control y altavoz) por US$1260

(incluye caja de control y altavoz) por US$1260 Apatosaurus de movimiento limitado a US$2860

Baryonyx a un precio de US$ 2100

Hadrosaurus adultos con huevo y nido por US$2450

por US$2450 Dakotaraptor con plumas por US$1350

por US$1350 Dimetrodon a US$980

Dilophosaurus a US$1880

Pteranodon por US$850

Triceratops adulto : US$2230

: US$2230 Spinosaurus a US$2800

Quetzalcoatlus a solo US$850

Triceratops de goma que “adora a los niños” por US$1668

que “adora a los niños” por US$1668 Velociraptor US$700

Compsognathus (conjunto de cinco) por US$2500

Parasaurolophus a US$2410

T. Rex a US$2700

a US$2700 Dryptosaurus a US$2100

Guy Gsell explicó a The Philadelphia Inquirer que han recibido llamadas de museos, zoológicos y particulares que quieren los dinosaurios para su jardín.

Las figuras gigantescas están a la venta en Marketplace, donde se agrega material, estado y precio de los dinosaurios (Facebook/Madrid Rex)

“Al Triceratops joven le encantan los niños. Y, a pesar de su aspecto aterrador, el T. Rex ha sido muy querido. Cada dinosaurio incluye una caja de control y un altavoz para que los vecinos también disfruten de sus rugidos prehistóricos”, agregó Gsell.

El propietario de Field Station: Dinosaurs reconoció que la venta de los dinosaurios es agridulce tras tantos años de actividad, pero espera que los gigantes consigan nuevos dueños.

Por qué cierra Field Station: Dinosaurs

El parque temático abrió en Secaucus en 2012, pero tuvo que cerrar en 2015 para dar espacio a una nueva escuela secundaria. En 2016 se trasladó al área de Henry Hoebel en Overpeck Park, Leonia, Nueva Jersey.

Los compradores serán responsables del envío o traslado de los dinosaurios (Facebook/Madrid Rex)

El cierre se debe al estado de las cuentas, que ya no cuadraban. “Las finanzas se habían vuelto problemáticas y el contrato de arrendamiento expiraba; era el momento”, explicó Gsell al anunciar que la instalación cerrará definitivamente el 9 de noviembre, según The Philadelphia Inquirer.

Por ahora, los visitantes podrán recorrer el recinto hasta el final de la temporada. Los shows en directo, las excavaciones simuladas de fósiles y las actividades educativas continúan en funcionamiento como siempre, indicó HuffPost.

“Todo lo que la gente disfruta de los shows y la programación educativa seguirá vigente después del cierre”, prometió Gsell. El parque continuará con la programación de eventos y actividades itinerantes, aunque sin sede fija.

El Field Station: Dinosaurs cerrá sus puertas el 9 de noviembre (Facebook/Madrid Rex)

“Estamos orgullosos del legado y del impacto en nuestros jóvenes visitantes”, subrayó el dueño del parque al anunciar la clausura.

Los amantes de los dinosaurios podrán adquirirlos a través de Facebook Marketplace. Los compradores asumirán todos los gastos de envío y transporte, y podrán retirar sus productos después del 9 de noviembre, cuando el parque cierre sus puertas de manera definitiva.