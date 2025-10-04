El parque temático en Nueva Jersey que vende sus réplicas de dinosaurios por cierre: cuánto cuestan
Los dinosaurios animatrónicos se publicaron en Facebook y sus ventas están valuadas en miles de dólares
- 4 minutos de lectura'
Field Station: Dinosaurs, el parque de atracciones de Leonia, Nueva Jersey, cerrará sus puertas en el mes de noviembre, luego de 14 años de actividad. Debido a esto, la empresa decidió poner a la venta sus enormes figuras al público en general, las cuales se pueden adquirir desde Marketplace de Facebook.
Field Station vende sus dinosaurios en Facebook ante su cierre en Nueva Jersey
El parque de dinosaurios de Nueva Jersey publicó en Facebook Marketplace una lista de gigantes jurásicos de tamaño real, incluido un Tyrannosaurus rex, mientras se prepara para cerrar sus puertas, informó New York Post.
Guy Gsell, propietario de Field Station: Dinosaurs, afirmó que ha recibido numerosas llamadas de personas de todo Estados Unidos interesadas en uno de los 25 dinosaurios animatrónicos gigantescos distribuidos por el parque.
La venta de dinosaurios sigue disponible, ya que el fundador busca priorizar las instituciones públicas que puedan mantener las criaturas gigantes en exhibición.
Los anuncios incluyen descripciones sobre el estado de los dinosaurios, si tienen control remoto, altavoz y precio de venta. Un T. Rex de 39,37 pies (12 metros), se detalla como “ligeramente usado, muy querido” y tiene un precio de US$2700, según HuffPost.
Entre las figuras que continúan disponibles en Facebook se encuentran:
- Apatosaurio de 22,86 metros por US$2860
- Velociraptor con plumas a US$700
- Stegosaurus (incluye caja de control y altavoz) por US$1260
- Apatosaurus de movimiento limitado a US$2860
- Baryonyx a un precio de US$ 2100
- Hadrosaurus adultos con huevo y nido por US$2450
- Dakotaraptor con plumas por US$1350
- Dimetrodon a US$980
- Dilophosaurus a US$1880
- Pteranodon por US$850
- Triceratops adulto: US$2230
- Spinosaurus a US$2800
- Quetzalcoatlus a solo US$850
- Triceratops de goma que “adora a los niños” por US$1668
- Velociraptor US$700
- Compsognathus (conjunto de cinco) por US$2500
- Parasaurolophus a US$2410
- T. Rex a US$2700
- Dryptosaurus a US$2100
Guy Gsell explicó a The Philadelphia Inquirer que han recibido llamadas de museos, zoológicos y particulares que quieren los dinosaurios para su jardín.
“Al Triceratops joven le encantan los niños. Y, a pesar de su aspecto aterrador, el T. Rex ha sido muy querido. Cada dinosaurio incluye una caja de control y un altavoz para que los vecinos también disfruten de sus rugidos prehistóricos”, agregó Gsell.
El propietario de Field Station: Dinosaurs reconoció que la venta de los dinosaurios es agridulce tras tantos años de actividad, pero espera que los gigantes consigan nuevos dueños.
Por qué cierra Field Station: Dinosaurs
El parque temático abrió en Secaucus en 2012, pero tuvo que cerrar en 2015 para dar espacio a una nueva escuela secundaria. En 2016 se trasladó al área de Henry Hoebel en Overpeck Park, Leonia, Nueva Jersey.
El cierre se debe al estado de las cuentas, que ya no cuadraban. “Las finanzas se habían vuelto problemáticas y el contrato de arrendamiento expiraba; era el momento”, explicó Gsell al anunciar que la instalación cerrará definitivamente el 9 de noviembre, según The Philadelphia Inquirer.
Por ahora, los visitantes podrán recorrer el recinto hasta el final de la temporada. Los shows en directo, las excavaciones simuladas de fósiles y las actividades educativas continúan en funcionamiento como siempre, indicó HuffPost.
“Todo lo que la gente disfruta de los shows y la programación educativa seguirá vigente después del cierre”, prometió Gsell. El parque continuará con la programación de eventos y actividades itinerantes, aunque sin sede fija.
“Estamos orgullosos del legado y del impacto en nuestros jóvenes visitantes”, subrayó el dueño del parque al anunciar la clausura.
Los amantes de los dinosaurios podrán adquirirlos a través de Facebook Marketplace. Los compradores asumirán todos los gastos de envío y transporte, y podrán retirar sus productos después del 9 de noviembre, cuando el parque cierre sus puertas de manera definitiva.
Otras noticias de Agenda EEUU
“Barber Quarter”. Cómo debe lucir la moneda de 25 centavos de plata para que valga US$550.000
Programa WIC. Ayuda para mujeres y niños en EE.UU.: cómo registrarse para recibir el beneficio antes de Navidad
Lo que hay que saber. Si soy latino y vivo hace más de 20 años en EE.UU., ¿puedo votar en las elecciones de Nueva York 2025?
- 1
Lautaro Rivero, el defensor de River que repescó Gallardo, fue citado a la selección y sueña con el Mundial
- 2
Los Pumas cierran el Rugby Championship intentando refrescar su imagen ante los inspirados Springboks
- 3
Espert-Machado: seis años de una crisis a fuego lento que explotó en el peor momento
- 4
Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico