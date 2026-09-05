La ley firmada por la gobernadora Sherrill que habilita la compra de paneles solares en Nueva Jersey

Desde el 1° de marzo de 2027, los residentes de Nueva Jersey tendrán una nueva alternativa para generar electricidad en sus hogares: la ley firmada por la gobernadora Mikie Sherrill permitirá instalar y utilizar determinados dispositivos solares portátiles conectados a un tomacorriente, sin algunos de los trámites de interconexión exigidos actualmente.

Mikie Sherrill promulga la Garden State Balcony Solar Act en Nueva Jersey

Según el comunicado oficial de la gobernadora, Mikie Sherrill promulgó el 1° de septiembre de 2026 la denominada Garden State Balcony Solar Act, identificada como S2368/A4836.

La nueva legislación modifica las condiciones bajo las cuales los residentes pueden adquirir y utilizar determinados equipos solares portátiles conectados a la red eléctrica de una vivienda.

Sherrill Anunció La Nueva Ley De Paneles Solares Para Hogares

La iniciativa busca eliminar trámites que, de acuerdo con la administración estatal, dificultaban el acceso a estos sistemas.

A partir de la nueva normativa, los habitantes de Nueva Jersey podrán utilizar determinados dispositivos fotovoltaicos portátiles para generar electricidad destinada a compensar parte del consumo de sus hogares.

Mikie Sherrill afirmó: “Desde el primer día, me he concentrado intensamente en reducir los costos de la energía mediante un enfoque que contemple todas las alternativas, y eso incluye poner energía solar limpia y asequible, que simplemente se puede enchufar, directamente en manos de los habitantes de Nueva Jersey”.

La mandataria también sostuvo que la denominada energía solar de balcón puede ser una herramienta práctica para que las familias reduzcan sus gastos y participen de la transición hacia fuentes renovables.

“Este proyecto elimina trámites innecesarios, amplía el acceso a la energía solar asequible y demuestra que la accesibilidad económica y la sostenibilidad pueden ir de la mano”, señaló Sherrill.

Nueva Jersey: requisitos para paneles solares portátiles de hasta 1200 vatios

La ley establece una definición específica para los dispositivos que podrán beneficiarse de las nuevas disposiciones. Se trata de equipos solares portátiles capaces de producir un máximo de 1200 vatios, diseñados para conectarse al sistema eléctrico de una construcción mediante un tomacorriente estándar de 120 voltios.

La gobernadora Mikie Sherrill promulgó el pasado 1° de septiembre de 2026 la denominada Garden State Balcony Solar Act (S2368/A4836) Fotomontaje generado con IA

El dispositivo debe estar situado del lado del cliente respecto del medidor eléctrico y destinado principalmente a compensar una parte del consumo de electricidad.

También debe contar con certificaciones o estar incluido en listados correspondientes a estándares reconocidos de seguridad para equipos fotovoltaicos conectados mediante enchufe.

Otro requisito incluido en el texto es que estos sistemas tengan un mecanismo o dispositivo que impida que el equipo envíe electricidad hacia la red de distribución cuando se produzca un corte de suministro.

El texto de la ley también establece que el conjunto de dispositivos solares portátiles utilizados por un mismo cliente en una única dirección de servicio no puede superar los 1200 vatios. En viviendas multifamiliares, el límite se aplica a cada unidad habitacional.

Paneles solares en Nueva Jersey: qué trámites de interconexión elimina la nueva ley

La legislación establece que los dispositivos solares portátiles que cumplan con la definición legal quedan exentos de determinados requisitos de interconexión y de las obligaciones correspondientes a los programas de medición neta.

La normativa busca eliminar barreras administrativas para facilitar el acceso a sistemas solares portátiles que se conectan directamente a la red eléctrica Fotomontaje generado con IA

En concreto, las compañías eléctricas no podrán exigir a los usuarios que obtengan una aprobación previa de la empresa para instalar o utilizar uno de estos dispositivos. Tampoco podrán cobrar una tarifa o cargo relacionado con el equipo ni exigir controles o equipamiento adicional que no forme parte del propio dispositivo.

En el caso de los inquilinos, la ley mantiene un requisito adicional. Quienes quieran utilizar uno de estos dispositivos deberán notificar por escrito al propietario con al menos 14 días de anticipación y, cuando corresponda, también a la asociación u otra entidad responsable del inmueble.

El aviso deberá incluir documentación que acredite que el equipo cumple con los requisitos legales e indicar el lugar donde será colocado.

Sin embargo, la eliminación de determinados trámites no significa que desaparezcan todas las exigencias de seguridad. La propia ley establece que los dispositivos deben cumplir con las disposiciones de instalación aplicables según la certificación del producto, el Código Eléctrico Nacional y el Código Uniforme de Construcción del Estado.

La normativa contempla una excepción para los equipos de hasta 400 vatios. Si la potencia máxima que el dispositivo entrega al tomacorriente no supera ese límite, no podrán aplicarse disposiciones de certificación, del Código Eléctrico Nacional o del Código Uniforme de Construcción de Nueva Jersey que obliguen a realizar modificaciones en el inmueble, el cableado o el panel eléctrico.