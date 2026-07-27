Nueva Jersey: qué pasará con los más de 6000 no ciudadanos que quedaron anotados para votar por una falla

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, informó el 21 de julio que una falla informática provocó la inscripción errónea de unas 6600 personas que habían declarado no ser ciudadanas estadounidenses durante trámites de licencias de conducir o identificaciones estatales. El problema ocurrió entre junio de 2023 y junio de 2024.

Cómo una falla de la MVC inscribió a 6600 no ciudadanos en Nueva Jersey

Según la Oficina de la Gobernadora de Nueva Jersey, las altas se produjeron durante trámites ante la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey (MVC, por sus siglas en inglés). Los solicitantes gestionaban licencias de conducir o tarjetas de identificación estatales.

Durante el procedimiento, respondieron “no” mediante un teclado cuando se les preguntó si tenían ciudadanía estadounidense. Sin embargo, el programa los añadió de todos modos a las listas de votantes.

Sherrill remarcó que los afectados no tuvieron responsabilidad por lo sucedido. También precisó que el inconveniente se originó durante la administración de su predecesor, el también demócrata Phil Murphy, antes de que ella asumiera en enero de 2026

Nueva Jersey eliminará inscripciones erróneas y abrirá una investigación

La demócrata conoció el caso el miércoles anterior al anuncio, de acuerdo con ABC7. Dos días después, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, envió una carta a Nueva Jersey y otros tres estados en la que alegó que el estado podría tener hasta 35.152 no ciudadanos registrados para votar, sin explicar cómo el DHS obtuvo esa cifra. Tras recibir la información sobre la falla real, Sherrill ordenó a su principal asesor jurídico abrir una investigación preliminar para determinar cómo se produjo la anomalía.

También dispuso retirar de las listas electorales a todos los residentes incorporados por equivocación entre junio de 2023 y junio de 2024. Sherrill aseguró que buscará establecer responsabilidades y adoptar medidas para evitar otro episodio similar.

Las inscripciones se produjeron durante trámites de licencias de conducir o identificaciones estatales ante la MVC Fotomontaje realizado con IA

El análisis preliminar de la administración estatal identificó a menos de 400 personas inscritas por primera vez por la falla que posteriormente votaron. Las afiliaciones estaban repartidas entre demócratas, republicanos y votantes no afiliados. Además, los involucrados se encontraban distribuidos en distintos puntos del estado.

Nueva Jersey reemplazará al proveedor del sistema electoral de la MVC

La administración de Sherrill señaló a IDEMIA como la proveedora del sistema involucrado en la falla, y comenzó el proceso para reemplazarla. La compañía explicó que trabaja con el organismo desde hace más de 40 años. Su labor consiste en respaldar el procedimiento mediante el cual los individuos elegibles pueden manifestar su interés en anotarse para sufragar cuando solicitan o renuevan una licencia o identificación estatal.

La compañía sostuvo que su función se limita a transmitir los datos a través de la plataforma de vehículos motorizados. Esa información llega a la División de Elecciones del Departamento de Estado de Nueva Jersey.

En su respuesta, IDEMIA afirmó que la dependencia electoral tiene la responsabilidad final de comprobar la elegibilidad. También indicó que los antecedentes remitidos todavía deben ser “validados y evaluados” por esa división.

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Mikie Sherrill exige responsabilidades por la falla del padrón electoral

La funcionaria calificó lo ocurrido como consecuencia de “fallas imprudentes” y cuestionó la falta de transparencia de quienes dirigían las áreas responsables en ese momento. Además, expresó que se encontraba “consternada” por las circunstancias que permitieron las incorporaciones indebidas.

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La mandataria también cuestionó a la administración de Donald Trump, a la que acusó de intentar utilizar los comicios para obtener beneficios políticos. Además, afirmó que el presidente carece de credibilidad en esa materia.

La jefa del Ejecutivo estatal sostuvo que Trump buscó durante más de una década debilitar la confianza pública mediante afirmaciones falsas sobre resultados legítimos. También lo acusó de intentar revertir una elección, alentar el ataque al Capitolio tras rechazar la voluntad de los votantes y reducir los fondos federales destinados a la seguridad electoral.

La dirigente diferenció esa conducta de la respuesta adoptada por su equipo. Explicó que, cuando encuentra un inconveniente, su administración lo investiga, lo corrige y lo comunica, en vez de “ocultarlo, negarlo o inventar conspiraciones”.

El Departamento de Justicia le solicitó a Sherrill los nombres y las direcciones de los 400 no ciudadanos que votaron y de los 6600 que fueron registrados por error. La gobernadora se negó a entregar esa información, y afirmó que busca proteger la identidad de las personas afectadas para que su estatus migratorio no se vea comprometido.