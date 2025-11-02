A 30 minutos del Bronx: la ciudad de Nueva York que está entre el top de las más seguras de EE.UU.

Una ciudad de Nueva York se posicionó entre las más seguras de Estados Unidos en un análisis reciente. Se trató de Yonkers, ubicada en el condado de Westchester, que presenta una de las mayores poblaciones del estado. Las razones de su inclusión en el top 5 de este ranking no solo están relacionadas con las tasas de criminalidad y delitos violentos.

Por qué Yonkers, en Nueva York, es una de las ciudades más seguras de EE.UU.

Yonkers se ubicó en el quinto puesto entre las ciudades más seguras de EE.UU. Este factor es un elemento clave que se tiene en cuenta a la hora de elegir un nuevo lugar de residencia. La localidad de Nueva York obtuvo buenas calificaciones en aspectos como el hogar, la comunidad, el riesgo de desastres naturales y la economía.

El gobierno local destacó la calidad de vida en la ciudad Facebook/The City of Yonkers

El análisis, publicado el 20 de octubre de 2025, estuvo a cargo de WalletHub y tuvo en consideración 182 ciudades con 41 indicadores clave de seguridad. El informe indicó que Yonkers presentó una puntuación final de 68,65, derivada de:

Seguridad en el hogar y la comunidad : 3.

: 3. Riesgo de desastres naturales : 29.

: 29. Seguridad financiera: 118.

“Cuando la población piensa en la seguridad de una ciudad, probablemente le vienen a la mente cosas como la tasa de criminalidad, de muertes por accidentes automovilísticos o el riesgo de desastres", señaló el analista de la firma Chip Lupo.

En ese sentido, destacó que se incluyeron otros factores en el informe, como las medidas contra la falta de vivienda, para garantizar el trabajo de los habitantes o impedir el robo de identidad; así como el porcentaje de residentes sin seguro médico.

“Una gran preocupación para muchas personas en este momento es el costo de la inflación, que amenaza la seguridad financiera de los estadounidenses”, indicó el estudio.

La ciudad de Yonkers posee una de las mayores poblaciones del estado de Nueva York Facebook/The City Of Yonkers

Según el sitio web de la ciudad de Nueva York, Yonkers ofrece un área residencial tanto para familias como para jóvenes profesionales y personas mayores. Asimismo, la administración señaló que la seguridad del territorio está preservada a cargo del Departamento de Policía local y otros servicios de emergencia, mientras que “la delincuencia continúa disminuyendo”.

Cuáles son las ciudades más seguras de Estados Unidos

El ranking detalló cuáles son los cinco territorios de ese país que obtuvieron una mejor puntuación en los aspectos analizados. Así, las ciudades más seguras de EE.UU. en 2025 son:

Warwick , en Rhode Island: presentó una puntuación final de 71,21, con mayor fuerza en la seguridad financiera.

, en Rhode Island: presentó una puntuación final de 71,21, con mayor fuerza en la seguridad financiera. Overland Park , en Kansas: con 70,04, con el punto fuerte en el riesgo de desastres naturales.

, en Kansas: con 70,04, con el punto fuerte en el riesgo de desastres naturales. Burlington , en Vermont: con 68,79 y un mayor índice de seguridad en el hogar y la comunidad.

, en Vermont: con 68,79 y un mayor índice de seguridad en el hogar y la comunidad. Juneau , en Alaska: con 68,74 y predominancia de la seguridad en el hogar y la comunidad, así como la financiera.

, en Alaska: con 68,74 y predominancia de la seguridad en el hogar y la comunidad, así como la financiera. Yonkers, en Nueva York: con 68,65.

El análisis tuvo en cuenta factores de seguridad más allá de la criminalidad y los delitos Facebook/The City Of Yonkers

Qué ciudades de EE.UU. cuentan con más oficiales del orden: destaca otra de Nueva York

Otro de los factores analizados en el estudio fue el número de empleados de las fuerzas del orden por habitante que están presentes en cada ciudad de EE.UU. Las que lideraron este aspecto son:

Washington D.C.

Nueva York , en Nueva York

, en Nueva York Detroit , en Michigan

, en Michigan Chicago , en Illinois

, en Illinois Wilmington, en Delaware