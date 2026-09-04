Una corredora que entrenaba para una maratón murió de forma trágica este viernes cuando una camioneta la atropelló en plena avenida en Ecuador. La mujer corría por el carril derecho y era escoltada por un vehículo cuando un vehículo se metió entre ellos e impactó contra la deportista.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada, cerca de las 4, en la vía Samborondón, a la altura del kilómetro 3, en sentido sur-norte. La víctima, identificada como Mónica Andrea Martinich de 38 años, trotaba por el tercer carril junto a dos personas. La mujer vestía una musculosa y una calza corta negra junto con unas medias blancas largas.

La víctima era conocida por correr en maratones en Guayaquil y Miami, señaló el medio local El Comercio. Tenía dos hijos y se estaba preparando para una competencia en Estados Unidos.

Mónica Martinich, la víctima del siniestro en Ecuador Facebook

En el segundo carril, el del medio, una camioneta gris los escoltaba a baja velocidad. El vehículo se trasladaba al mismo paso que los conductores. Fue entonces que una camioneta negra comenzó a acercarse hacia ellos.

El vehículo escolta quiso tirarse hacia la derecha para dejar pasar a la camioneta negra. Sin embargo, esta última iba a alta velocidad y terminó metiéndose entre el vehículo escolta y los corredores. Impactó directamente contra la víctima, que murió por el golpe.

En tanto, sus dos acompañantes lograron esquivar a la camioneta y correr hacia la vereda. Aunque el vehículo negro frenó unos metros más adelante, terminó escapando luego a máxima velocidad.

Una corredora entrenaba para una maratón en una avenida y murió atropellada por una camioneta en Ecuador

Martinich quedó tendida en el pavimento hasta que sus acompañantes se acercaron a asistirla. Sin embargo, ya había fallecido.

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) sostuvo que el conductor de la camioneta negra había tocado la bocina de forma insistente y que, por ello, la camioneta escolta se abrió para darle paso, reportó El Comercio.

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúñez, se pronunció sobre el hecho en redes sociales. “Lo ocurrido esta madrugada en la avenida Samborondón nos indigna y nos duele. No podemos permitir que la irresponsabilidad de pocos siga cobrando vidas en nuestra ciudad”, detalló.

Lo ocurrido esta madrugada nos duele y nos indigna.



En Samborondón no habrá indiferencia ni encubrimiento. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley.



Exigimos justicia. pic.twitter.com/K8J9Pu82Dp — Juan José Yúnez (@juanjoseyunez) September 4, 2026

El funcionario dispuso que la Empresa Pública Municipal de Tránsito, Movilidad y Vigilancia Ciudadana de Samborondón entregara todas las evidencias en el sistema de video vigilancia a las autoridades competentes. “Para que los responsables sean identificados, procesados y respondan ante la Justicia”, expresó.

Y cerró: “En Samborondón vamos a defender la vida, el orden y la seguridad. Quien incumpla la ley debe asumir las consecuencias. Mi solidaridad absoluta con la familia y seres queridos de la deportista fallecida. No habrá indiferencia. No habrá encubrimiento. Exigimos justicia”.