Nueva York sortea 126 departamentos desde US$732 al mes: la fecha límite es este viernes

El gobierno de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, lanzó una lotería de vivienda asequible para el complejo Blondell Commons, mediante una convocatoria que ofrece 126 apartamentos con alquileres mensuales que comienzan desde 732 dólares. El proceso de selección está abierto hasta el viernes 4 de septiembre y permite postularse sin que la ciudadanía estadounidense sea un requisito.

Blondell Commons en Nueva York: alquileres por menos de US$1000

Erigido en 1340 Blondell Avenue, en Westchester Square, El Bronx, el complejo residencial cuenta con unidades económicas de una habitación que implican alquileres mensuales de US$732. En total, hay 36 departamentos con alquileres inferiores a los US$1000 mensuales, según figura en el sitio web del programa.

El complejo se ubica en 1340 Blondell Avenue, en Westchester Square, El Bronx, y cuenta con varias unidades disponibles por menos de US$1000 mensuales New York YIMBY

Al margen de las opciones con alquileres mensuales de US$732, se encuentran disponibles las siguientes alternativas:

Unidades con dos dormitorios: desde US$863 al mes .

desde . Unidades con tres dormitorios: desde US$981 al mes.

Además, se ofrecen opciones para ingresos más altos, cuyos alquileres llegan hasta los US$2745 al mes para tres dormitorios, según consignó El Diario NY.

La ciudad de Nueva York lanzó una nueva lotería de vivienda asequible para el complejo Blondell Commons, ubicado en el sector de Westchester Square en El Bronx cityrealty.com

La fecha límite para aplicar es este viernes 4 de septiembre de 2026. El proceso se realiza en línea a través de la plataforma oficial NYC Housing Connect. Para avanzar, es necesario crear una cuenta con los datos de todos los habitantes e ingresos del hogar.

Luego, los peticionarios deben buscar la convocatoria correspondiente a Blondell Commons, 1340 Blondell Avenue, revisar los requisitos y enviar la solicitud.

Las personas que tengan dificultades para realizar el proceso en línea o simplemente prefieran otros métodos, tienen la alternativa de solicitar un formulario en papel para enviarlo por correo.

Housing connect: cómo funciona el programa de Nueva York que sortea viviendas asequibles

Blondell Commons en El Bronx: amenities y acceso a la línea 6

El edificio de viviendas asequibles cuenta con siete plantas y admite mascotas. Entre sus comodidades se incluyen:

Gimnasio

Lavandería compartida

Sala recreativa

Espacio de juegos para niños

Centro comunitario

Ascensor

Estacionamiento asignado

Los inquilinos deben pagar por separado el servicio de electricidad. Además, el complejo tiene una ubicación accesible al encontrarse cerca de la estación Westchester Square–East Tremont Avenue de la línea 6 del metro de Nueva York, conectando fácilmente con El Bronx y Manhattan.

El edificio de viviendas asequibles en Nueva York cuenta con siete plantas y admite mascotas New York YIMBY

Lotería de Blondell Commons: límites de ingresos y requisitos

En cuanto a la elegibilidad de los solicitantes, las viviendas están reservadas para hogares que se encuentren entre el 30% y el 70% del ingreso medio del área (AMI).

Esto representa ingresos anuales mínimos desde US$29.418 hasta un máximo permitido de US$147.280 en ciertas categorías, en función del tamaño del hogar y el departamento.

Asimismo, no es necesario ser ciudadano estadounidense para participar, lo que abre el proceso a familias inmigrantes del área. Cualquier persona puede postularse a través de NYC Housing Connect sin importar su estatus migratorio, siempre que cumpla con las condiciones económicas.

Antes de aplicar es importante revisar la tabla de Housing Connect correspondiente a la cantidad de personas que integran el hogar, ya que una familia puede reunir los requisitos para aplicar para una categoría y para otra no.

Una vez que termina el plazo de presentación, comienza el proceso de selección de aplicaciones de Housing Connect. Si un hogar es seleccionado para continuar, deberá demostrar que cumple con los requisitos de ingresos y composición familiar.

Para ello, pueden solicitarse: