Una jueza en Nueva York bloquea ley firmada por la gobernadora que buscaba proteger a migrantes frente al ICE

Una jueza federal bloqueó de forma preliminar disposiciones de la ley de Nueva York que buscaba impedir que los agentes federales de inmigración realizaran operativos con el rostro cubierto. La resolución representa un revés para el gobierno de Kathy Hochul y permite, por ahora, que los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantengan el uso de máscaras durante sus procedimientos.

Qué resolvió la jueza sobre la ley de Nueva York y el ICE

Según el fallo de Mae D’Agostino, del Tribunal de Distrito para el Norte de Nueva York, la orden judicial preliminar permanecerá vigente hasta que se resuelva la demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés).

El mensaje de Kathy Hochul contra el ICE en Nueva York

La magistrada concluyó que es probable que el estado haya excedido su autoridad al intentar regular la forma en que las agencias federales ejercen sus funciones. Por ese motivo, suspendió temporalmente dos de las principales disposiciones de la normativa:

La prohibición de que agentes federales utilicen mascarillas durante los operativos.

durante los operativos. La obligación de portar una identificación visible mientras realizan procedimientos oficiales.

El tribunal sostuvo que únicamente el gobierno federal puede fijar las reglas de funcionamiento de organismos como:

ICE

Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés)

Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés)

Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés)

La jueza agregó que un estado no puede imponer requisitos sobre la vestimenta o la identificación de funcionarios federales por diferencias con la política migratoria aplicada por el gobierno de EE.UU.

Qué parte de la ley de Hochul sobre el ICE sigue vigente en Nueva York

La resolución no afecta a toda la ley. Por ejemplo, continúa vigente la prohibición de que las fuerzas policiales estatales y locales colaboren voluntariamente con el ICE mediante determinados acuerdos federales de inmigración denominados 287(g).

El tribunal consideró que la participación en esos convenios es voluntaria según la legislación federal y que el estado puede decidir no adherir a ellos sin vulnerar la Constitución.

Hasta que exista una decisión definitiva, los agentes del ICE, FBI, DEA y CBP podrán usar mascarillas y no tendrán la obligación de exhibir una identificación visible en Nueva York Imagen ilustrativa generada con IA

La reacción en Nueva York al fallo judicial contra la ley del ICE

Tras conocerse el fallo, Hochul y la fiscal general Letitia James cuestionaron la decisión respecto de las restricciones impuestas a los agentes federales. En un comunicado conjunto difundido por Fox News, afirmaron que permitir que los oficiales actúen con el rostro cubierto no mejora la seguridad pública.

Hochul afirmó que permitir que los oficiales actúen con el rostro cubierto no mejora la seguridad pública @GovKathyHochul

Además, adelantaron que analizan nuevas alternativas legales para defender la normativa. Las funcionarias también destacaron la decisión del tribunal de mantener la prohibición contra los acuerdos 287(g) del ICE.

Según Hochul y James, los recursos públicos de Nueva York deben destinarse a tareas de seguridad del estado y no a colaborar con la aplicación de la legislación migratoria federal.

De acuerdo con expertos de Fox News, la resolución constituye uno de los primeros pronunciamientos judiciales sobre las iniciativas impulsadas por distintos estados para establecer límites a la actuación de las agencias federales de inmigración.