Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York: “Prohibir los acuerdos 287(g) es legal y mantendrá seguras a las comunidades”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, respaldó el fallo de una jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York. El fallo rechazó parcialmente la solicitud del gobierno federal de suspender provisionalmente la ley estatal que impide a las agencias policiales locales celebrar acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Kathy Hochul celebra el fallo que mantiene la prohibición de acuerdos 287(g)

“Como hemos dicho desde el principio, prohibir los acuerdos 287(g) es legal y mantendrá seguras a las comunidades”, aseguró Hochul en un comunicado.

“Las fuerzas del orden locales deben centrarse en los asuntos locales, y los contribuyentes neoyorquinos no deberían tener que costear ninguna colaboración con ICE”, señaló.

La gobernadora sostuvo que la seguridad pública se fortalece cuando la policía local no se distrae con asuntos migratorios federales Flickr govkathyhochul - Office of the Governor

La administración estatal señaló que, aunque el tribunal mantuvo vigente la prohibición de los convenios con ICE, no compartía la decisión de suspender la aplicación de las normas que restringían el uso de mascarillas y exigían identificación visible a los agentes federales durante determinados operativos.

“Mantenemos nuestra firme convicción de que los agentes enmascarados no hacen que Nueva York sea más segura y nuestras oficinas están revisando todas las opciones legales en este momento”, indicó la mandataria.

Nueva York podrá terminar los acuerdos 287(g) con ICE, según el fallo federal

La jueza federal Mae D’Agostino concluyó que Nueva York puede dejar sin efecto los acuerdos 287(g), al considerar que la participación de estados y gobiernos locales en la aplicación de leyes federales de inmigración civil es voluntaria.

En consecuencia, rechazó la petición del gobierno federal para bloquear la denominada Ley de Terminación.

En su resolución, la magistrada sostuvo que la legislación estatal regula la actuación de organismos públicos de Nueva York y no constituye una intervención directa sobre el funcionamiento del gobierno federal. También indicó que el Ejecutivo federal no logró demostrar que la norma estatal vulnerara la Cláusula de Supremacía ni la Cláusula de Contratos de la Constitución.

“Por las razones aquí expuestas, el tribunal determina que Estados Unidos no ha demostrado una probabilidad de éxito en cuanto al fondo de sus demandas que impugnan la Sección 170-k de la Ley Ejecutiva de Nueva York (la ‘Ley de Terminación’)“, dijo D’Agostino. ”El gobierno federal solo tuvo éxito en su impugnación contra la ley de máscaras“, agregó.

El fallo reconoció que el estado puede decidir cómo utilizar sus recursos de seguridad pública al priorizar asuntos de competencia estatal en lugar de destinar personal y fondos al cumplimiento de normas federales de inmigración civil. “EE.UU. no tiene derecho a una medida cautelar preliminar sobre esta demanda”, señaló la jueza.

El fallo permitió que Nueva York mantenga su restricción sobre el uso de recursos locales para colaborar voluntariamente en tareas de inmigración ICE

Una jueza suspende la prohibición de máscaras e identificación para agentes federales

La misma resolución judicial bloqueó la aplicación de la ley estatal que impedía a los agentes federales utilizar cubrebocas durante operativos. La jueza determinó que esa disposición podría interferir con funciones exclusivas del gobierno federal.

Entre los fundamentos de la decisión, el tribunal señaló que corresponde a las agencias federales establecer las políticas sobre uniformes y equipamiento de sus funcionarios. Según la magistrada, un estado no puede imponer requisitos adicionales mientras esos agentes desarrollan funciones oficiales.

Acuerdos 287(g): qué funciones delega ICE y qué cambia en Nueva York

De acuerdo con la información oficial, los acuerdos 287(g), previstos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), permiten que ICE delegue determinadas funciones de control migratorio a policías estatales y locales previamente capacitados. Estos convenios contemplan modelos de actuación en cárceles, ejecución de órdenes administrativas y participación en tareas policiales bajo supervisión federal.

En Nueva York, 12 agencias locales mantenían este tipo de acuerdos, entre ellas departamentos policiales y oficinas de sheriff de distintos condados.

La ley denominada Local Cops, Local Crimes Act, promulgada el 27 de mayo, prohibió celebrar, renovar o mantener esos convenios para la aplicación de normativas migratorias civiles y ordenó su rescisión antes del 25 de agosto.

El video que publicó Hochul sobre la ley contra la colaboración con el ICE en Nueva York

Además de finalizar los acuerdos 287(g), el paquete de leyes migratorias aprobado por Nueva York también incluye otras restricciones a la cooperación con las autoridades federales. Entre otras disposiciones: