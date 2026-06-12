Alerta por calor extremo en Nueva York: dónde están los centros de enfriamiento gratuitos
El alcalde Zohran Mamdani advirtió por las temperaturas que pueden ser “peligrosas” en la ciudad; los residentes pueden acceder a lugares municipales, bibliotecas, museos y espacios con aire acondicionado
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Durante este viernes 12 de junio, la ciudad de Nueva York permanece bajo aviso por calor extremo, mientras que el fin de semana seguirá con temperaturas elevadas y posibilidad de tormentas. Ante estas condiciones, el gobierno del alcalde Zohran Mamdani compartió la ubicación de los centros de enfriamiento disponibles en la Gran Manzana.
Dónde están los centros de enfriamiento gratuitos en Nueva York
Mientras las temperaturas esperadas son de entre 91 a 97 °F para este viernes (33 y 36,1°C), Mamdani escribió en sus redes sociales que se trata de un “día peligrosamente caluroso” en Nueva York. “El índice de calor alcanzará un pico alrededor de 97°F. Manténgase fresco, manténgase hidratado y vea cómo están sus vecinos”, recomendó.
El alcalde aconsejó a los residentes visitar el sitio web oficial del gobierno o llamar al 311 para encontrar un centro de enfriamiento público y gratuito cercano.
En su plataforma, el ayuntamiento dispone de la herramienta Cool Options NYC, que permite a los usuarios localizar lugares con aire acondicionado. Además, el portal brinda alternativas para refrescarse al aire libre mediante el uso de parques, áreas sombreadas y piscinas públicas.
Los centros de enfriamiento son en su mayoría:
- Bibliotecas públicas.
- Centros comunitarios.
- Centros para adultos mayores.
- Instalaciones de NYCHA.
- Museos, centros culturales y otros espacios públicos.
- Hospitales públicos y edificios municipales.
Cómo utilizar la herramienta en Nueva York para encontrar centros de enfriamiento
Para utilizar la plataforma, es necesario ingresar a la página, seleccionar el idioma de preferencia y entrar a la sección “Find a Location” (Encontrar una ubicación). Existen varias opciones para realizar la búsqueda:
- Por nombre: seleccionar “By Location Name” para buscar un sitio específico.
- Por dirección: escoger “By Address” e ingresar una dirección particular.
- Ubicación actual: usar la opción “Use current location” para encontrar los sitios más cercanos a donde se encuentra el usuario en ese momento.
- Elegir el modo de visualización: una vez realizada la búsqueda, se pueden ver los resultados en un mapa (“View map”) o en una lista (“View list”).
Pronóstico de calor para Nueva York y qué hacer durante las temperaturas extremas
El Departamento de Gestión de Emergencias de Nueva York señaló en una publicación que este viernes es el último día caluroso de la ola actual. La advertencia por calor sigue vigente y se levantará a las 20 hs.
Por su parte, AccuWeather indica en su sitio web oficial que el pronóstico para el viernes, sábado y domingo es:
- Viernes 12 de junio: temperaturas de entre 71,6 y 89,6°F (22 y 32°C), mucha humedad y posibilidad de fuertes tormentas eléctricas por la tarde.
- Sábado 13 de junio: temperaturas de entre 71,6 y 89,6°F (22 y 32°C), mayormente soleado y poca probabilidad de tormentas o lluvias.
- Domingo 14 de junio: temperaturas de entre 66,2 y 87,8°F (19 y 31°C), nubes y sol, con fuertes tormentas eléctricas por la tarde.
El gobierno de Nueva York comparte los siguientes consejos para una ola de calor extremo:
- Consultar periódicamente el índice de calor en el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional u otra fuente de información.
- Evitar la actividad física extenuante.
- Beber mucha agua, aunque la persona no tenga sed.
- Mantenerse a la sombra y alejado del sol directo.
- Usar ropa ligera y holgada.
- Ponerse un sombrero para protegerse la cara y la cabeza.
- Utilizar protector solar con FPS 15 o superior.
- Limitar las actividades al aire libre a las primeras horas de la mañana y a las últimas de la tarde.
- Evitar las bebidas con alcohol, cafeína o azúcar.
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