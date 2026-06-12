Alerta por calor extremo en Nueva York: dónde están los centros de enfriamiento gratuitos

Durante este viernes 12 de junio, la ciudad de Nueva York permanece bajo aviso por calor extremo, mientras que el fin de semana seguirá con temperaturas elevadas y posibilidad de tormentas. Ante estas condiciones, el gobierno del alcalde Zohran Mamdani compartió la ubicación de los centros de enfriamiento disponibles en la Gran Manzana.

Dónde están los centros de enfriamiento gratuitos en Nueva York

Mientras las temperaturas esperadas son de entre 91 a 97 °F para este viernes (33 y 36,1°C), Mamdani escribió en sus redes sociales que se trata de un “día peligrosamente caluroso” en Nueva York. “El índice de calor alcanzará un pico alrededor de 97°F. Manténgase fresco, manténgase hidratado y vea cómo están sus vecinos”, recomendó.

El alcalde Zohran Mamdani advirtió que este viernes será un "día calurosamente peligroso en Nueva York" @NYCMayor

El alcalde aconsejó a los residentes visitar el sitio web oficial del gobierno o llamar al 311 para encontrar un centro de enfriamiento público y gratuito cercano.

En su plataforma, el ayuntamiento dispone de la herramienta Cool Options NYC, que permite a los usuarios localizar lugares con aire acondicionado. Además, el portal brinda alternativas para refrescarse al aire libre mediante el uso de parques, áreas sombreadas y piscinas públicas.

Los centros de enfriamiento son en su mayoría:

Bibliotecas públicas.

Centros comunitarios.

Centros para adultos mayores.

Instalaciones de NYCHA.

Museos, centros culturales y otros espacios públicos.

Hospitales públicos y edificios municipales.

El mapa interactivo difundido por el gobierno de Nueva York durante el calor extremo permite encontrar refugios climáticos cercanos, como centros de enfriamiento municipales, bibliotecas, museos y espacios con aire acondicionado Nueva York gobierno

Cómo utilizar la herramienta en Nueva York para encontrar centros de enfriamiento

Para utilizar la plataforma, es necesario ingresar a la página, seleccionar el idioma de preferencia y entrar a la sección “Find a Location” (Encontrar una ubicación). Existen varias opciones para realizar la búsqueda:

Por nombre: seleccionar “By Location Name” para buscar un sitio específico.

seleccionar “By Location Name” para buscar un sitio específico. Por dirección: escoger “By Address” e ingresar una dirección particular.

escoger “By Address” e ingresar una dirección particular. Ubicación actual: usar la opción “Use current location” para encontrar los sitios más cercanos a donde se encuentra el usuario en ese momento.

usar la opción para encontrar los sitios más cercanos a donde se encuentra el usuario en ese momento. Elegir el modo de visualización: una vez realizada la búsqueda, se pueden ver los resultados en un mapa (“View map”) o en una lista (“View list”).

El video de Mamdani frente al calor extremo en Nueva York

Pronóstico de calor para Nueva York y qué hacer durante las temperaturas extremas

El Departamento de Gestión de Emergencias de Nueva York señaló en una publicación que este viernes es el último día caluroso de la ola actual. La advertencia por calor sigue vigente y se levantará a las 20 hs.

Por su parte, AccuWeather indica en su sitio web oficial que el pronóstico para el viernes, sábado y domingo es:

Viernes 12 de junio : temperaturas de entre 71,6 y 89,6°F (22 y 32°C) , mucha humedad y posibilidad de fuertes tormentas eléctricas por la tarde.

: temperaturas de entre , mucha humedad y posibilidad de fuertes tormentas eléctricas por la tarde. Sábado 13 de junio : temperaturas de entre 71,6 y 89,6°F (22 y 32°C) , mayormente soleado y poca probabilidad de tormentas o lluvias.

: temperaturas de entre , mayormente soleado y poca probabilidad de tormentas o lluvias. Domingo 14 de junio: temperaturas de entre 66,2 y 87,8°F (19 y 31°C), nubes y sol, con fuertes tormentas eléctricas por la tarde.

El gobierno de Nueva York comparte los siguientes consejos para una ola de calor extremo: